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經濟

香港地產

油塘冰廠申建522伙住宅 涉16萬呎樓面

【明報專訊】油塘已逐步轉型為新住宅區，財團紛紛改劃區內土地。由香港製冰及冷藏有限公司持有的油塘海旁地段第71號地皮，現為油塘灣冰廠，申請人提出將一幅3.23萬方呎的綜合發展用地，擬建1幢32層高住宅大廈，提供522個住宅單位，總樓面約16.15萬方呎。

擬建1幢32層高住宅

上述申請由香港製冰及冷藏有限公司提出，公司董事包括黎家輝、黃玉清及楊國光，屬保利達集團或相關人士。翻查資料，上述項目位於油塘灣多個海旁、私人地段及毗連政府土地，整個發展地皮面積106.51萬方呎，其中恒地（0012）等早年已向城規會申請發展，並在2015年獲城規會批建28幢住宅、4幢酒店等，提供6556伙住宅及889個酒店房間。若上述申請人成功改劃，整個發展將增建至29幢住宅、而酒店數目將減少1幢，住宅伙數將增加522伙或8%至7078伙，酒店房間則由889間，減少156間或約18%至733間，而總樓面則維持532.57萬方呎。

啟德住宅地須建最少1.2萬呎男童院

另啟德第2A區2號、3號地盤昨日起招標，據賣地章程，項目中將設6項社福設施，包括長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心等，涉及樓面最少4.19萬方呎，以嚴重弱智人士宿舍及男童院的興建面積較大，分別為最少1.49萬及逾1.2萬方呎，餘下4項社福設施，面積最少介乎1327至6869方呎，有關面積將不計算在可建樓面內。上述地皮位於長實（1113）去年12月投得的住宅地和簡約公屋中間，地皮面積14.53萬方呎，可建樓面99.23萬方呎，提供約1325伙，將在9月8日截標。市場估計地皮估值約44.65億至59.54億元，預計每方呎樓面地價4500至6000元。

相關字詞﹕男童院 長實 城規會 啟德第2A區2號地盤及3號地盤 油塘灣 油塘灣冰廠

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