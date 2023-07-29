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經濟

福布斯：盧啟賢誇大身家學歷

【明報專訊】曾認跟本地女星廖碧兒發展戀情而為港人熟知的R.E. Lee International（亞溢利國際）創辦人盧啟賢（圖），因專門服侍「超級富豪」、專做超大額私人人壽保險生意而受市場關注。不過昨日《福布斯》突然發表調查報道，指盧啟賢的家底、資產「發水」，學歷及以往的「威水史」投資通通造假等，形容盧是「Desperately Faking Riches」。

亞溢利指文章誹謗侵權

對於上述報道，《福布斯》曾向盧啟賢及其母要求置評。亞溢利國際昨晚發表聲明，指《福布斯》文章構成誹謗侵權行為，指盧已指示其律師對《福布斯》採取一切適當行動，並考慮對其提出法庭訴訟。

《福布斯》的報道指出，盧啟賢一直拚命將自己塑造為億萬富翁、金融家、慈善家，指自己擁有世界一流的收藏、超豪跑車，以及曾投資於F1車隊、台北東方文華酒店等。不過《福布斯》指，盧啟賢過往兩年多一直試圖打入《福布斯》富豪榜，並自2020年多番接觸《福布斯》，惟發現盧啟賢根本未夠富有，估計盧的身家不足2億美元（約15.6億港元），絕非坊間所稱的「億萬富翁」（Billionaire）。

更有趣的是，多間中外傳媒均曾報道盧啟賢為「億萬富豪」，更引述《福布斯》指其資產達17億美元作佐證，而盧啟賢的一名公關人員更發電郵指，盧已名列《福布斯》榜單上，亦有網站聲稱中東《福布斯》稱盧啟賢為「億萬富豪」，但事實上盧從未登上《福布斯》，該文章只是由盧啟賢團隊付費的「鱔稿」，且已被撤。

《福布斯》指出，盧啟賢的大部分資料均無法證實，包括盧為哈佛商學院畢業生，但哈佛商學院並無一名盧啟賢的畢業生。盧曾指有參與英國投資公司Dorilton Capital於2020年收購F1賽車隊威廉斯的交易，惟消息人士稱，Dorilton及威廉斯均不知道盧啟賢是誰。

盧啟賢作為超級跑車收藏家，《福布斯》曾獲得他在帕加尼Huayra BC旁的照片，惟據拍攝該照的攝影師指出，照片顯然在無獲允許下被改動過等。

相關字詞﹕台北文華東方酒店 億萬富翁 F1賽車隊威廉斯 哈佛商學院 盧啟賢 廖碧兒 《福布斯》

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