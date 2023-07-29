杭州撐新能源車 大摩上調「蔚小理」目標價

車企產能產量達標可獲獎勵

杭州市政府昨日公布的措施提到，對年度實際產能達到核准產能75%，同時新能源車佔實際產量50%或以上的汽車製造企業，按照不高於工業增加值5%的比例給予不超過1000萬元（人民幣，下同）的單次獎勵。此外，對新列入工業和信息化部《道路機動車輛生產企業及產品公告》並生產單一新車型的汽車製造企業，而該新車型年度銷售額首次達到50億元以上，將給予企業不超過200萬元的獎勵。

新能源汽車有支持政策。大摩昨日發表的報告便指出，在銷量上升、政策利好和自動駕駛及技術變現能力（monetization）支持下，認為相關公司其估值尚未完全反映下半年的增長前景，故上調「蔚小理」3家公司目標價（見表）。

指估值未完全反映下半年前景

大摩表示，即使宏觀環境疲軟，但發展新能源車仍是內地政策重點，包括發改委近期出台新能源汽車政策，為相關企業奠定有利基礎。不過該行指出，由於蔚來和小鵬於上半年推出新車型銷售未如預期中熱烈，全年銷量分別調低24%和15%，至17.5萬和13.2萬輛；而理想的車型銷量較預期好，則獲上調17%至35萬輛。

蔚來（9866）昨日收市報109.4港元，升4.39%；小鵬（9868）收報85.1港元，升5.06%；理想（2015）收報160.9港元，升5.23%。