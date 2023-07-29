恒大汽車復牌插61% 成交逾6億

較過去最高位跌逾98%

恒大汽車去年3月底起短暫停牌，並在4月1日起長期停牌，足足483日。按恒大汽車復牌公告披露，恒馳5在今年4月前後暫時停產，經公司通過積極籌借資金，該車型於5月恢復生產，並指目前累計交付超過1000輛，但相比交付1萬輛的目標甚遠。另公司計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，相當於39億港元，以供恒馳5產銷和經營資金，並就該方面一直與潛在投資者討論融資事宜。惟截至本周四止，公司尚未簽訂任何最終協議，但指有信心籌集到足夠資金來支持其業務運營和發展計劃。

恒大汽車指目前恒馳5已實現量產並走向市場，下一個目標將包括根據實際情况推出和生產恒馳6和恒馳7。按恒馳5售價為17.9萬元（人民幣，下同）及銷量計算，可獲1.79億元資金。

翻查公司去年度業績，現金及現金等價物按年跌九成，僅餘2.2億元，但負債總額錄得1838.7億元，其中借款為260億元，涉及未能清償的到期債務累計約116.3億元，逾期商票累計約185.1億元。換言之，即使獲得39億元資金，公司仍未足夠支付債務總額。