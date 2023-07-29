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順豐傳最快下月申港上市籌234億

【明報專訊】據內媒澎湃引述消息指，順豐（深：002352）最快8月於港交所提交上市申請，擬集資20至30億美元（折合約156至234億港元），據悉高盛、華泰國際及摩根大通正在安排上市事宜。早在3年前，順豐已傳與上市顧問討論於香港上市，若順豐來港上市可成事，或有機會成為今年港股「新股王」。

或成今年港股「新股王」

澎湃曾向順豐求證，工作人員表示：「有進展的話建議關注後續公告就可以了。」順豐為內地第一大及全球第四大的速遞物流服務公司，其物流服務範圍覆蓋中國335地級市、2813個縣級城市，以及98個國家，其跨境電商包裹業務則覆蓋208個國家及地區。集團去年淨利潤為61.7億元（人民幣，下同），按年升約45%，集團指純利上升主要原因收入質量提高，以及精益化資源規劃和成本管控舉措取得良好成效。年內公司總收入為2675億元，按年升29.1%。按業務分部計，其速遞物流業務達1742億元，按年升5.9%，集團指因公司持續提升服務質量與產品競爭力， 減少低毛利產品業務量所致。集團A股股價年初以來累計下跌14%；按昨日收市計市值約2435億元。

順豐旗下的順豐房託（2191）於2021年5月在港掛牌，投資組合包括香港青衣、內地佛山、蕪湖及長沙的物流貨倉設施。

[新股]

相關字詞﹕嘉里物流 摩根大通 華泰國際 高盛 順豐

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