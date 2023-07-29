住建部促降首套房首期比例貸息

官媒：明確政治局會議房策方向

倪虹強調，穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用，要大力推動建築業持續健康發展，充分發揮建築業「促投資、穩增長、保就業」的積極作用。要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

多家官媒解讀，當中《證券時報》旗下的券商中國指，今次住建部進一步明確了中央政治局會議優化房策的支持方向，並引述平安證券房地產首席分析師楊侃認為，目前大部分非限購城市首套房最低首付比例已經按照20%執行，但對於核心一二線城市，首套房最低首付比例大多仍不低於30%。本次住建部提出降低購買首套房首付比例，超出市場預期，有利於降低購房者置業成本，若後續落地執行，將更加利好總價高、購房門檻高的核心城市。

至於人行昨公布《2023年二季度金融機構貸款投向統計報告》，統計數據顯示，2023年第二季度末金融機構人民幣各項貸款餘額230.58萬億元，按年增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年多增2.06萬億元。其中，房地產開發貸款餘額13.1萬億元，按年增長5.3%，增速比上年底高1.6個百分點。個人住房貸款餘額38.6萬億元，按年下降0.7%，增速比上年底低1.9個百分點。