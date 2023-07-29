住建部促降首套房首期比例貸息

【明報專訊】繼中央政治局會議定調「適時優化房地產政策」後，住建部即釋放寬樓市信號。近日住房城鄉建設部倪虹部長召開企業座談會，就建築業高質量發展和房地產市場平穩健康發展與企業進行深入交流，當中提到要進一步落實降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。
官媒：明確政治局會議房策方向
倪虹強調，穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用，要大力推動建築業持續健康發展，充分發揮建築業「促投資、穩增長、保就業」的積極作用。要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。
多家官媒解讀，當中《證券時報》旗下的券商中國指，今次住建部進一步明確了中央政治局會議優化房策的支持方向，並引述平安證券房地產首席分析師楊侃認為，目前大部分非限購城市首套房最低首付比例已經按照20%執行，但對於核心一二線城市，首套房最低首付比例大多仍不低於30%。本次住建部提出降低購買首套房首付比例，超出市場預期，有利於降低購房者置業成本，若後續落地執行，將更加利好總價高、購房門檻高的核心城市。
至於人行昨公布《2023年二季度金融機構貸款投向統計報告》，統計數據顯示，2023年第二季度末金融機構人民幣各項貸款餘額230.58萬億元，按年增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，按年多增2.06萬億元。其中，房地產開發貸款餘額13.1萬億元，按年增長5.3%，增速比上年底高1.6個百分點。個人住房貸款餘額38.6萬億元，按年下降0.7%，增速比上年底低1.9個百分點。