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經濟

南商P加0.375厘 中小行資金壓力增 應對1個月拆息續升 減「負息差」影響

【明報專訊】美國聯儲局本月加息0.25厘，以匯豐為首的各大銀行繼5月以來再次沒有跟足美息升幅，僅加0.125厘。港元拆息快速抽升下，有小型銀行選擇不跟隨大行加幅，南洋商業銀行昨日更新最優惠利率（P），將港元P大幅上調0.375厘至6.125厘，7月31日起生效。分析認為，南商加幅高於市場，或是因為自身資金壓力增加，不排除其他中小型銀行會根據自身資金狀况，決定合適的加息幅度。

明報記者 歐陽偉昉

昨日多家小型銀行公布最優惠利率，華僑、大新（2356）、工銀亞洲和上商均與大行同樣加息0.125厘，惟仍有多家中小銀行未公布加P安排。昨日1個月港元拆息再創近16年新高，連升3日報5.2712厘， 相對市場上主流按揭實際利率介乎3.5厘至3.875厘（見圖），高出1.7712至1.3962厘。按揭利潤微薄，星展早前已將H按的封頂息大幅升至P，相對其他銀行多為P-2.25厘或以上，遠高於同業水平。今次銀行大幅加P，相信寧願犧牲新做按揭競爭力，也要推升現有貸款息率以減輕「負息差」負擔。

銀行周四再貼現窗拆借8.29億

本港銀行體系總結餘已降至400億餘元，流動性抽緊令港元拆息較以往快速跟貼美息，渣打香港區行政總裁禤慧儀表示，目前港元拆息與最優惠利率息差相距很窄，認為港銀仍有條件考慮再加P，不過各銀行會按其資產負債表策略和產品需要決定。目前美國加息期已近尾段，她指需要視乎多項數據才能確定已達聯儲局目標，決定未來息口走勢。

金管局數據顯示，本港銀行在周四通過貼現窗拆借8.29億元，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1個月港元拆息一直高企，金管局本月已兩度通過貼現窗口投放港元流動性，顯示銀行對港元資金需求緊張，不排除其他中小銀行會按自身資金狀况決定加息幅度。他又指，南商目前在現樓按揭的市佔率只有0.5%，即使大幅加P對樓按市場影響輕微。

分析：南商樓按市佔不足1% 影響微

過去南商的最優惠利率，與前母行中銀香港（2388）同為「細P」，周四加息後為5.875厘，是次大幅上調0.375厘變為「大P」，等同將今年初2月美國加息後，港銀沒有跟加的幅度一次過追回。中原按揭董事總經理王美鳳指出，這次加息周期已有個別銀行加P幅度不一致，上次5月加息時，大部分銀行上調最優惠利率0.125厘，也有個別銀行加幅達0.25厘或不作調整。

王美鳳提醒，現時市場上共有4個P（見表），有部分銀行尚未公布最優惠利率的調整，用家在計算按揭息率時，須留意銀行的最優惠利率，才可計出實質按揭息率。不過，現時市佔絕大多數銀行的最優惠利率同步加0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同，不會對樓市構成影響。

相關字詞﹕南洋商業銀行 按揭 港元拆息 聯儲局 加息 金管局

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