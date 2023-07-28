明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

官方樓指上半年升4.3% 4年來最大升幅

【明報專訊】雖然受到加息等因素影響，近月樓市回軟，據差餉物業估價署資料顯示，今年第二季私宅售價指數按季跌近1%，不過受到年初通關因素帶動，總計上半年，私宅售價指數仍累升4.27%，以半年計，為2019年上半年以來最大升幅。

差估署最新公布，6月私人住宅售價指數報349點，按月跌0.54%至近4個月新低，而該指數亦連跌兩個月合共約1.47%（見圖）；若與去年同期比較，該指數按年下跌8.59%，與2021年9月歷史高位398.1點相比，則跌12.33%。

此外，雖然高才通及通關效應下，內地人來港買樓數字有所增加，不過若以單位面積作劃分，上月實用1075方呎或以下的A、B及C類中小型單位售價指數報350.6點，按月跌0.51%，同期D及Ｅ類大型單位售價指數則報307.3點，按月跌0.74%，表現跑輸大市。

次季跌近1%拖累上半年升幅

雖然過去兩個月樓價下跌，令次季指數按季跌0.94%，但由於今年初通關效應等利好因素下，首季樓價指數上升5.26%，故總計上半年，樓價指數仍累升4.27%，終止過去連續3個「半年度」跌勢，並為2019年上半年錄得9.5%升幅以來，表現最好的半年。其中A、B及C類中小型單位樓價指數上半年累升4.38%，D及Ｅ類大型單位升1.96%，中小型單位走勢明顯跑贏大單位。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，6月份指數持續偏軟，主要反映買家入市動力減慢，本月發展商持續以貼市價開售，加上息口走勢未明朗，預期下月公布7月份售價指數將持續再跌0.5%，估計8月份再跌後，9月將喘定，第三季樓價料將回落約1.3%。

陳續稱今年第四季在利好因素支撐下或可拗腰回升，初步預期第四季樓價可受惠利好因素而反彈3%至5%，全年樓價升幅料達6%至8%。

不過，高力香港研究部主管李婉茵認為，隨着美聯儲議息宣布加息0.25厘，金管局亦宣布上調貼現窗基本利率，預計整體高息環境最快要來年次季才有調整機會，在高昂的貸款成本，資金去向趨向保守下，下半年樓市交投有可能持續牛皮，估計下半年樓價將會持平或錄得負增長，全年樓價則按年僅升約1%至4%。

上 / 下一篇新聞

美息加1/4厘見22年高 匯豐P加1/8厘 港元拆息全線升 注視中小行跟加動向
美息加1/4厘見22年高 匯豐P加1/8厘 港元拆息全線升 注視中小行跟加動向
500萬樓按貸款 每月供多351元
500萬樓按貸款 每月供多351元
9月再加息 鮑威爾無完全排除
9月再加息 鮑威爾無完全排除
港股再升273點 分析：有力試20200點
港股再升273點 分析：有力試20200點
歐舒丹澄清 無接獲大股東私有化建議
歐舒丹澄清 無接獲大股東私有化建議
大摩唱好與福士合作 小鵬股價急升34%
大摩唱好與福士合作 小鵬股價急升34%
內地上半年工業企業利潤跌17% 跌幅持續收窄 汽車製造業等明顯增長
內地上半年工業企業利潤跌17% 跌幅持續收窄 汽車製造業等明顯增長
彭博研究：內地全年經濟增長預測下調至5.4%
彭博研究：內地全年經濟增長預測下調至5.4%
金發局擬11月訪中東 盼加強合作
金發局擬11月訪中東 盼加強合作
Prada中期多賺62%勝預期
Prada中期多賺62%勝預期
北海康成研融資渠道 或納斯達克上市
北海康成研融資渠道 或納斯達克上市
恒大汽車今復牌 擬集資39億
恒大汽車今復牌 擬集資39億
日本城母企全年少賺18%
日本城母企全年少賺18%
美GDP意外增2.4% 或避過衰退 消費者支出升 企業加碼投資設備
美GDP意外增2.4% 或避過衰退 消費者支出升 企業加碼投資設備
歐央行加息0.25厘 隔夜存息逾22年高
歐央行加息0.25厘 隔夜存息逾22年高
Meta收入報喜 恢復雙位數升幅
Meta收入報喜 恢復雙位數升幅
張兆聰：倘港股回暖 可吼港交所
張兆聰：倘港股回暖 可吼港交所
港元定存高息精選
港元定存高息精選
銀債今起認購 銀行券商加優惠吸客
銀債今起認購 銀行券商加優惠吸客
植耀輝：遠洋系資產轉讓原因「搞笑」
植耀輝：遠洋系資產轉讓原因「搞笑」
方保僑：小商戶拓電商業務 須小心處理資金往來
方保僑：小商戶拓電商業務 須小心處理資金往來
技術取勝：信義玻璃13元料阻力大
技術取勝：信義玻璃13元料阻力大
盧駿匡：留意強勢股比例 上升速度加快
盧駿匡：留意強勢股比例 上升速度加快
劉思明：恒指收穿100天線 買汽車相關落後股
劉思明：恒指收穿100天線 買汽車相關落後股
周顯：跌的疑惑
周顯：跌的疑惑
譚新強：交代疫情死亡人數 比交代秦剛事件更重要
譚新強：交代疫情死亡人數 比交代秦剛事件更重要
湯文亮：十元兩本書 出版商侮辱讀書人
湯文亮：十元兩本書 出版商侮辱讀書人
必嘉坊3期折實均呎1.89萬 低2期逾一成 美加息後首開價新盤 215呎折實368萬起
必嘉坊3期折實均呎1.89萬 低2期逾一成 美加息後首開價新盤 215呎折實368萬起
親海駅II最快下周開價
親海駅II最快下周開價
租金指數半年升3.2% 6年來最大升幅
租金指數半年升3.2% 6年來最大升幅
星星集團5800萬沽金鐘匯中心 8年貶11%
星星集團5800萬沽金鐘匯中心 8年貶11%
地監局上半年接71宗投訴 按年跌三成
地監局上半年接71宗投訴 按年跌三成
親海駅II鄰近港鐵站 維港海景成賣點
親海駅II鄰近港鐵站 維港海景成賣點
同區朗譽平均實呎逾1.8萬元
同區朗譽平均實呎逾1.8萬元
鯉魚門賞海景嘗海鮮兩皆宜
鯉魚門賞海景嘗海鮮兩皆宜