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經濟

香港地產

親海駅II最快下周開價

【明報專訊】市場焦點新盤、長實（1113）旗下樓花期長約27個月的油塘親海駅II，推售如箭在弦，項目最快下周開價，昨日首度開放示範單位（詳見B5版睇樓手冊）予傳媒參觀；同系中半山21 BORRETT ROAD，昨日上載全新銷售安排，以招標形式出售4房雙套單位，屬沒收20億元訂金後首次售樓。

焦點新盤親海駅II最快下周開價，首批不少於132伙。長實營業部首席經理郭子威表示，美國通脹率已下降至3%，進一步跌至近2%目標，料加息將見頂；而息口情况明朗後，樓市成交量將增加。

21 BORRETT推4房戶招標

早前沒收買家逾20億元訂金的中半山21 BORRETT ROAD，昨日上載全新銷售安排，昨日下午5時起、以招標形式出售9樓6號單位，實用面積2169方呎，屬4房雙套、連64方呎露台及16方呎工作平台間隔，截標日期為下月10日。據成交記錄冊顯示，項目開售以來，透過招標先後售出6個同座同類型的單位，成交價1.55億至1.9億元，平均實呎78,761元。

雨後最快下月底開放現樓示位

新盤戰遍地開花，星星地產（1560）發展 、已獲入伙紙的元朗新盤雨後，公布最新部署。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目最快下月底開放現樓示範單位，9月初出信交樓，屆時將為買家提供更多樣的付款方式。項目3月開售至今累售166伙，套現逾9.8億元，平均呎價近1.5萬元。

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