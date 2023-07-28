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經濟

香港地產

必嘉坊3期折實均呎1.89萬 低2期逾一成 美加息後首開價新盤 215呎折實368萬起

【明報專訊】恒地（0012）紅磡大型重建項目、樓花期長約20個月的必嘉坊3期（BAKER CIRCLE．GREENWICH），昨日公布首批56伙價單，為本港大型銀行跟隨美國加息後首個開價新盤，首批折實均呎18,928元，較必嘉坊2期首批約21,238元低近11%。此外，實用215方呎的開放式戶，折實更低至約368萬元，屬必嘉坊已推出期數中最平折實入場費的一期。

明報記者 容婌維

值得留意，是次入場費亦屬去年5月，佳寧娜集團（0126）旗下深水埗海壇街佳悅以約346萬元入場價推出後，逾1年來首批入場價最低的市區新盤。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，集團純粹按自身時間表推盤，今次首批開價較2期平均呎價有約5%折讓，希望引起市場關注。他又稱，相信對樓市最差的影響因素已大致出現，有信心及有足夠預算的買家仍會入市。他續稱，項目明日起接受認購登記，最快下周開售。

逾1年來最低入場費市區新盤

雖然今批較必嘉坊2期首批折實均呎低逾一成，但必嘉坊2期去年11月推出首批單位後銷情慢熱，恒地直至今年3月才推出價單2號共56伙，折實均呎19,218元，較該期首批定價低約一成。若以此計算，必嘉坊3期首批僅較2期今年初定價低約1.5%。

必嘉坊3期首批涵蓋11伙開放式戶、40伙1房戶、3伙2房戶及2伙3房戶，實用面積215至490方呎，價單定價408.7萬至1006.1萬元，價單呎價19,009元至22,643元。以即供付款可享最高10%折扣計，折實價367.83萬至905.49萬元，折實實呎17,108元至20,379元；若以建期付款計劃最高3.5%折扣計，折實價394.39萬至970.88萬元，折實實呎18,344元至21,851元。

首批入場單位為6樓C室，屬實用215方呎開放式戶，折實價367.83萬元，折實實呎17,108元，較必嘉坊1期及2期的首批入場單位，折實價低約兩成，成為必嘉坊已推出的期數中最低入場費的一期。對上兩期入場單位均為200餘方呎的開放式戶，折實價分別為466.83萬及458.82萬元。發展商是次主要提供「100天即供」及「建築期付款」付款辦法，即供可享最高10%直折扣，而採「靈活建築期付款計劃」的買家則可享最高3.5%直減折扣，兩者折扣相差6.5個百分點。除上述付款辦法外，發展商亦分別提供最高85%一按，以及最高40%二按優惠按揭付款計劃，最高折扣率1%至9%。

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