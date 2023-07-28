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經濟
2023年7月28日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
美息加1/4厘見22年高 匯豐P加1/8厘 港元拆息全線升 注視中小行跟加動向
500萬樓按貸款 每月供多351元
9月再加息 鮑威爾無完全排除
港股再升273點 分析：有力試20200點
歐舒丹澄清 無接獲大股東私有化建議
大摩唱好與福士合作 小鵬股價急升34%
內地上半年工業企業利潤跌17% 跌幅持續收窄 汽車製造業等明顯增長
彭博研究：內地全年經濟增長預測下調至5.4%
金發局擬11月訪中東 盼加強合作
Prada中期多賺62%勝預期
北海康成研融資渠道 或納斯達克上市
恒大汽車今復牌 擬集資39億
日本城母企全年少賺18%
美GDP意外增2.4% 或避過衰退 消費者支出升 企業加碼投資設備
歐央行加息0.25厘 隔夜存息逾22年高
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銀債今起認購 銀行券商加優惠吸客
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技術取勝：信義玻璃13元料阻力大
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劉思明：恒指收穿100天線 買汽車相關落後股
周顯：跌的疑惑
譚新強：交代疫情死亡人數 比交代秦剛事件更重要
湯文亮：十元兩本書 出版商侮辱讀書人
必嘉坊3期折實均呎1.89萬 低2期逾一成 美加息後首開價新盤 215呎折實368萬起
親海駅II最快下周開價
官方樓指上半年升4.3% 4年來最大升幅
租金指數半年升3.2% 6年來最大升幅
星星集團5800萬沽金鐘匯中心 8年貶11%
地監局上半年接71宗投訴 按年跌三成
親海駅II鄰近港鐵站 維港海景成賣點
同區朗譽平均實呎逾1.8萬元
鯉魚門賞海景嘗海鮮兩皆宜
周顯：跌的疑惑
【明報專訊】昨天講起黃坤妻子賣掉和福道的相連獨立屋，其實這房子他們掛售了好幾年，當時好像是10億元，還說可付高佣，後來減了好幾次價，傳媒報道，最新的價格是劈價兩億幾，方才成交。
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