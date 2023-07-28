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銀債今起認購 銀行券商加優惠吸客

【明報專訊】第八批銀色債券將於今日（28日）開始接受長者認購，新一批銀債保證息率提升至5厘，即持有3年保證每手最少獲1500元利息，若「中」20手將賺3萬元。近日銀行及證券行相繼推出認購銀債「幾免」優惠，最多聲稱達12免優惠，個別證券行更以9免加1000元超市禮券吸客，意味賺息之餘，更有機會賺取銀行或證券行優惠。

新一批銀債保證回報5厘 1萬元入場

銀債特點為每半年派息一次，利息與通脹掛鈎，並設保證回報，實際派息以兩者的較高者為準，新一批銀債保證回報為5厘，即若通脹低於5%，仍可獲派5厘利息。目前對長者而言，最吸引的低風險投資莫過於港元定存，因不少港銀可為存入新資金的客戶，或個別特選客戶提供介乎3厘至5厘多的定存利率優惠，惟要獲得逾4厘定存優惠利率的入場門檻不低，往往需存入數10萬元新資金，反觀新一批銀債最低入場費僅1萬元，按5厘計算，持有3年每手可穩賺1500元利息，且銀債不設二手市場，意味長者投資銀債並不需要憂慮債價下跌，可安心持有收息至到期日，即使期間出現難以預計的緊急資金需求，也可選擇提早要求贖回債券。

要留意的是，銀債利息收益會否被收費蠶食。不少銀行及券商均會向認購銀債客戶提供多項收費豁免，銀行方面如恒生、東亞、花旗、信銀國際、工銀亞洲及上商也可提供7免，富邦提供8免，中銀香港更標榜費用全免，證券行方面英皇資本更提供12免。選擇時，並不一定愈多「免」愈好，只需確保在投資銀債的過程中收費全免已足夠。

一般而言，可留意豁免項目有否包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費及提早贖回費，如匯豐及星展提供的6免已包括這些項目，又如輝立即使提供10免，當中並未包括代收現金債息費。若該機構沒有特別表明豁免的項目如存入費、平台費及經紀費等，應問清楚該機構是否會收取相關收費，以及是否有其他潛在收費，如不動戶費等。至於轉倉費或轉出費，由於銀債年期僅3年，一般情况下未必會轉倉至其他金融機構，意味此優惠未必會用到。

循環分派 認購得多不一定分派愈多

即使銀債回報吸引，亦毋須以上限100萬元大額認購，因銀債採取「循環派牌」方式分派，並非認購得多分派愈多。參考去年銀債超額認購的經驗，每人最多獲派21手，希望「中」得愈多愈好，並有充裕「閒錢」的長者或可以20手作指標，若獲派20手3年最少可賺3萬元利息。對於大手認購長者，目前部分證券行可免入錢、免利息及免按金優惠，即讓長者免費以孖展形式認購銀債，但要留意或設限制，以富昌為例，免按金及免利息優惠只適用於申請借貸金額為3萬元或以下，又如英皇的「免入錢免利息」優惠只適用於以孖展認購5手銀債。更重要的是量力而為，即使證券行可免入錢認購，亦不宜認購超過自己可應付金額，以防最終派發手數高於預期。

認購銀債時，還可留意銀行及券商提供的優惠，以耀才為例，新客開戶可獲贈20股盈富（2800）及10股匯控（0005），並可享港股Ａ股免佣優惠，但要留意免佣只限於電子平台交易。個別銀行如恒生，客戶透過網上途徑成功認購銀債可參加投資服務大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡，名額共30個。又如富途，合資格長者新客存入10萬元或以上，可獲高達1400元的迎新獎賞及1000元超市禮券，但要留意資金留存於戶口需不少於一年，若再成功邀請身邊60歲以上長者參與並存入資金，可獲價值700元的股票現金券。

明報記者 劉敬華

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