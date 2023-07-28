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經濟
國際金融

Meta收入報喜 恢復雙位數升幅

【明報專訊】受惠於廣告業務轉強，facebook母企Meta（美：META）第二季收入按年增長11%至320億美元，高於分析師預期的311億美元，是1年半以來首次恢復到雙位數百分比的升幅。Meta預期第三季收入可達345億美元，按年升幅達兩成，同樣高於分析師預期，反映Meta正成功將廣告客戶吸引至與TikTok類似的Reels短視頻功能，克服了蘋果2021年改變iOS系統的私隱政策對其廣告業務構成的打擊。

活躍戶38.8億 全球近半人口

Meta次季廣告收入按年增長12%，遠高於Alphabet（美：GOOG）旗下Google同期的3%廣告收入升幅。Meta收入增加之際，其對人工智能（AI）及虛擬實境的投資持續高企，Meta將今年全年總支出預測，上調至最多910億美元。不過行政總裁朱克伯格將今年主題定為「效率之年」（Year of efficiency），致力於削減職位、精簡架構，提升效率，其次季利潤按年增16%至78億美元，攤薄每股盈利2.98美元，高於分析師預期，該股早段股價升逾8%。今年以來，其股價升逾1倍。

截至6月底，Meta旗下的社交及通訊軟件（包括facebook、Messenger、Instagram及WhatsApp）的月度活躍用戶合計達38.8億人，按年增6%，幾乎相當於全球一半人口。上述統計尚未包括Meta本月初推出的社交平台Threads。該款被喻為「文字版Instagram」的軟件尚未引入廣告。Evercore ISI分析師Mark Mahaney估計，Threads未來可帶來80億美元的年收入。

（綜合報道）

[國際金融]

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