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經濟
國際金融

美GDP意外增2.4% 或避過衰退 消費者支出升 企業加碼投資設備

【明報專訊】美聯儲將利率上調至22年高位之際，美國經濟增長出乎意料加快。第二季GDP初值，按季折合成年率增長2.4%，高於首季的2%升幅，並較分析師預期的升幅高出0.6個百分點。就業市場保持韌性，支撐了消費者支出，而企業增加了設備投資，也推動經濟增長。愈來愈多迹象顯示，美國在此輪加息周期可望避過衰退，實現經濟軟着陸。

由於經濟增長較預期快，美匯指數昨晚升0.9%，高見101.8。部分分析認為，強勁的經濟數據，意味美聯儲仍有條件繼續加息，不過通脹增長持續放緩，支持利率已見頂的判斷。交易員最新預計，美聯儲9月加息0.25厘的概率只有20%。美聯儲主席鮑威爾此前表示，美聯儲不再預測美國會經濟衰退。

道指連升14天 挑戰百年最長升浪

美股三大指數昨早段向上，道指連續第14天上漲，至少是1920年以來最長的升浪。Meta（美：META）等科技股業績比預期好，納指早段升逾1%。FactSet數據顯示，迄今為止已公布業績的美企，81%的業績超出分析師預期。

企業整體表現向好，向工廠和設備投入更多資金。美國第二季的商業投資激增，按季折合成年率增長5.7%，是2021年底以來最快的增速。作為美國經濟主要增長動力的消費者支出，次季表現亦繼續穩健，按季折合成年率增長1.6%。

事實上，昨公布的美國多項數據亦比預期好。美國6月耐用品訂單按月增長4.7%，遠超分析師預期的1%增長，是2020年7月以來最大的升幅。與此同時，美國就業市場持續穩健。在截至7月22日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少7000人，總數降至22.1萬人，是5個月以來最低水平。在截至7月15日當周，持續申領失業救濟人數亦按周減少5.9萬人，總數降至169萬人，是1月以來最少。

通脹放緩 次季核心PCE僅升3.8%

美聯儲的遏抑通脹措施也逐漸見效。昨公布的美國第二季個人消費支出（PCE）物價指數，按季折合成年率增長2.6%，較首季的4.1%升幅顯著回落。剔除波動較大的能源及食品價格，第二季核心PCE物價指數按季折合成年率增長3.8%，亦較首季的4.9%大幅回落。

TruStage首席經濟學家Steve Rick指出，美國再次實現GDP季度增長，且通脹率持續放緩，是利好的消息。他說，在美聯儲本月恢復加息後，數據顯示通脹率正持續回落，反映激進的加息周期正發揮作用，情况令人鼓舞。整體而言，美國今年上半年迎來較強的開局。

惠譽美國經濟主管Olu Sonola指出，這是強勁的GDP報告，證實美國經濟在很大程度上，擺脫美聯儲大幅加息及信貸條件收緊的影響，經濟增速仍然高於趨勢。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美匯指數 美股 軟着陸 通脹 PCE物價指數 耐用品訂單 首次申領失業救濟

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