金發局擬11月訪中東 盼加強合作

【明報專訊】金發局昨發表2022/2023年年報，金發局副主席馮華健表示，準備於11月底出訪沙特、卡塔爾等地，昐能加強中東、香港及兩地金融業務合作，並參與於阿聯酋首都阿布扎比舉辦的聯合國氣候變遷大會（COP 28），他指香港作為國際金融中心亦重視綠色經濟。而沙特作為石油出口國，接受以人民幣交易，香港可作為國際人民幣離岸交易中心，亦有助人民幣國際化。
料港金融保險業缺5000人
被問到香港金融及保險業人才緊張方面，金發局主席李律仁表示，市場自疫情後已興旺起來，各行業亦出現搶人才，惟疫情後工種及工作要求有所改變，或出現求職者需再培訓的情况，導致人才短缺問題。
金發局拓新業務小組召集人黃子遜稱，近期與業界人士溝通時提到，粗略估計金融保險業現時大約缺4000至5000人，但認為是開心的煩惱，代表有商機。
金管局晤沙特央行商互聯互通
另外，金管局昨日與沙特於央行舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。沙特央行與金管局討論多項合作計劃，主要涉及金融基建發展、公開市場操作、兩地市場互聯互通，以及可持續發展等四大範疇。雙方亦簽訂諒解備忘錄，促進金融創新方面的共同討論。
諒解備忘錄內容提到，推動金融創新與金融科技方面的知識共享，並主要聚焦於新趨勢、最佳做法、監管事項，以及政策與法規。諒解備忘錄亦會加快在各個相關金融科技領域的合作。雙方亦借此機會分享在研究與創新方面的經驗，重點範疇包括監管科技、代幣化及支付基建等方面的最新發展。