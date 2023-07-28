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經濟

彭博研究：內地全年經濟增長預測下調至5.4%

【明報專訊】彭博研究調低中國內地今年經濟增長預測至5.4%，低於1月份預測之的5.8%。彭博研究指出，今次改動，主要是第二季經濟增長大幅低於預期有關。其預測原為7.8%，但最終公布增幅只有6.3%。該行指出，夏季旅遊的推動和政府支持的增加應能在未來幾個月緩解經濟壓力；但房地產市場低迷，和疲軟的信心可能會阻礙經濟復蘇。

房地產低迷信心弱 或礙經濟復蘇

該行還預計，內地第三季及第四季的GDP增長分別為5%及5.7%，較之前預計5.1%及5.2%亦相應有所調整。其所作的基準預測，是假設下半年還會進一步放寬貨幣政策，預計人民銀行在第三及第四季度各降息10個基點及降低存款準備金率25個基點。因此，全年合計，全年降息及降準幅度，分別達30個基點及75個基點。該行還估計，內地亦可能增加地方政府專項債發行，為基礎設施建設融資的形式加大財政刺激，但規模或不會很大。

隨着政策的重點愈來愈轉向提振信心和支持民營部門，相比宏觀經濟政策而言，彭博研究認為，這可能會給內地的經濟成長，帶來更大幫助。不過，在內地需求疲軟及全球經濟成長放緩的背景下，風險平衡仍偏向下行。

該行更相信，許多阻礙內地經濟增長的因素，尤其是市場信心疲軟及房地產陷入困境，會延續至下半年。上半年地產投資萎縮7.9%，是該行在今年1月份預測萎縮3%的兩倍多。同時，青年失業率上升，正在損害信心。

彭博研究又指出，暑期旅遊似乎比疫情前更受歡迎，加上有迹象顯示，製造業正在觸底。若美國經濟衰退程度較輕，歐元區經濟更快回升，料對中國經濟增長會起到提振作用。反之，若中國的主要貿易伙伴需求減少，將讓中國經濟雪上加霜。

相關字詞﹕彭博研究

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