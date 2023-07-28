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經濟

歐舒丹澄清 無接獲大股東私有化建議

【明報專訊】日前外電報道歐舒丹（0973）控股股東考慮把公司私有化、並再到巴黎或其他歐洲市場重新上市，刺激股價急升近9%，集團昨開市前發表澄清公告，指無接獲私有化或重組建議，但控股股東告知不時審閱有關其於公司的權益的選擇方案包括私有化，該股昨收市續升0.9%。

歐舒丹表示，已得悉有關控股股東及董事計劃將公司私有化、並在另一證券交易所重新上市的報道，公司澄清，董事會並無接獲控股股東、或任何其他人士所提出將公司私有化或重組集團及在其他證券交易所上市的任何要約或建議。

稱控股股東不時審閱權益選擇方案

然而，歐舒丹稱向其控股股東查詢有關報道後，控股股東告知公司，其已不時審閱有關其於公司的權益的選擇方案，包括購買、出售、私有化或有關公司證券的其他股本重組選擇方案的可能，但於目前尚未確定明確計劃，亦未就任何該等選擇方案訂立任何協議，且無法確定是否將會提出任何建議。

雖然公司澄清並無接獲私有化或重組建議，但歐舒丹未見即時回軟，早段更曾上升2.4%，尾市雖然一度由升轉跌，但最終倒升0.9%收市，收報23元，成交金額近4600萬元。早前券商富瑞認為，若歐舒丹放棄香港上市地位轉到其他市場掛牌，主要目的應是尋求提升公司估值、增加股份流動性，以及避免中美緊張關係影響港股氣氛。

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