9月再加息 鮑威爾無完全排除

鮑威爾表示，將逐次會議決定是否需要加息。近期美國通脹持續回落，6月美國消費者物價指數降至3%，而聯儲局關注的個人消費開支（PCE）物價指數則在今日公布。不過鮑威爾指出，現時貨幣政策限制性還未足夠，延續時間不夠長，當局將保持限制性政策至達到2%通脹目標，若有需要會進一步收緊政策。

期貨顯示年底前不加息機率逾七成

聯儲局7月的議息聲明，與6月分別不大，主要在對於經濟擴張的描述，由「適度」（modest）改為「溫和」（moderate）。鮑威爾指出，美國經濟最近展現韌性，當局早前預期美國經濟增長在今年稍後會開始明顯放緩，但現時則不再預測會有衰退。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國持續出現通脹放緩的迹象，在下次9月議息前，預期核心CPI將於7月和8月繼續放緩，因此認為即使聯儲局預示或在今年底前再加息一次，但該行相信當前利率已達到周期高峰，明年全年利率將持續下行，美國國債孳息率曲線均有可能下降，有望為長期債券提供更好的回報。美股方面，他認為投資者已提前反映，未來數月或會回吐近期的部分升幅，但指數終會回升。

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann則指出，聯儲局今次加息是因為經濟依然強勁，勞動力市場降溫仍為時尚早，聯儲局寧可偏向鷹派，也不願過早讓步。聯儲局下次在9月加息前，將有大量經濟數據公布，加上聯儲局官員將在8月央行年會發言，屆時可獲得息口走向的更多指引。