美息加1/4厘見22年高 匯豐P加1/8厘 港元拆息全線升 注視中小行跟加動向

明報記者 歐陽偉昉

匯豐港元儲蓄利率，亦會在今日同步加息0.125厘至0.875厘。最優惠利率上調生效後，將升至2008年1月以來新高，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信有關港元利率的調整合適。

P累加0.875厘 遠少於美息

大銀行未有跟足美息加P，與上次5月加息時一致。今個加息周期美息累升5.25厘，主要港銀的P只跟加合共0.875厘（見圖）。港元拆息在美國加息後，昨全線抽升至5.24厘以上，隔夜拆息急升105點子（1厘等於100點子）報5.2408厘，與樓按相關的1個月拆息上升12.16點子至5.25厘，再創2007年10月以來新高，與銀行資金成本相關的3個月拆息則升10.21點子至5.2841厘。拆息高企刺激港元一度升穿7.8高見7.794，創今年新高，截至昨晚6時報7.8，升32點子（1元等於1萬點子）。

港元升穿7.8 創今年新高

在資金成本高企下，有銀行上調H按鎖息上限至等同P息，形同放棄市場。對於小型銀行加P幅度會否高於大行，出現不對稱加息，東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，本港銀行競爭激烈，相信細行不會帶動較大額加P，而會對部分貸款業務有所取捨。

他又認為，雖然聯儲局主席鮑威爾為9月再加息留有空間，重申視乎通脹、就業數據決定，不過美國在今次周期已加息達5.25厘，有空間停加以觀察經濟數據。美國近期通脹溫和放緩，他預期除非未來兩個月出現意外強勁的經濟數據，否則基本預期在美國不再加息下，本港最優惠利率料亦已見頂。

內銀內險派息高峰期 推升港元需求

現時銀行體系總結餘降至440億餘元，港息更快地追貼美息，另外不少中資企業近月派發股息，單計8月派息的8隻高息內銀和內險股，派息總額逾1900億港元（見表），推升對港元需求。蔡永雄指出，目前1個月港美息差收窄至0.2至0.3厘的窄幅水平，在派息、季結等季節性需求結束後有條件稍為擴闊，不過港元流動性偏緊增加拆息波動。