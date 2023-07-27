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日出康城拆主力牆業主 善後料至少60萬工程費

【明報專訊】將軍澳日出康城第一期首都一單位於5月底被揭發打穿主力牆以打通房間後，屋宇署長余寶美表示，經過初步評估，拆除的主力牆佔單位結構牆約6%，佔整層涉及1%，署方檢視後認為樓宇整體結構沒有危險，但不合標準，而業主已委任認可人士兼註冊結構工程師會跟進，包括改善臨時支架，亦要向署方提交報告，講清楚拆除的部分及對整體樓宇結構影響，然後入圖則講述如何修復。

世務傑諮詢有限公司首席顧問陳炳江表示，由於屋宇署已介入事件，估計該名打穿主力牆單位的業主，不止要面對修復問題，日後要出售該單位也會受到影響。

裝修單位宜聘專業人士負責

陳炳江估計，負責該單位修復工程的認可人士兼註冊結構工程師收費達20萬元，跟着業主要聘用認可承建商（Registered General Building Contractor，RGBC）進行加固及修復工程，當中包括監工、安全主任及施工人士，估計工程費至少亦達40萬元；換言之，相關工程開支至少達60萬元。另陳炳江稱，該業主面對另一風險是，若他有借按揭買入上述單位，有機會被銀行要求提早償還貸款。綜合來說，他強調在住宅單位內拆除主力牆後果嚴重，建議業主進行裝修時聘用熟悉法例的專業認可人士負責。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

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