明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

亞士厘21逾8000呎 獲醫學影像中心承租

【明報專訊】本港和內地今年恢復全面通關後，除零售業外，亦為醫療產業帶來需求；建灝地產旗下尖沙嘴醫療中心、亞士厘21（21 ASHLEY），新近再落實多一宗租務成交，新進駐租戶為大型醫學影像檢驗中心，承租2樓全層，面積8064方呎，為該廈最大面積樓層。

翻查資料，該廈早前獲一家知名醫學影像診斷集團達成租賃協議，佔地超過2000方呎，佔約半層樓面，即該廈先後至少獲兩租戶承租一層半樓，合共約1萬方呎。

全幢10萬呎樓面 料第三季落成

資料顯示，亞士厘21總樓面約10萬方呎，提供全層及分間單位出租，分間單位面積由778至2,730方呎；全層面積約5,461至 8,064方呎，項目將於今年第三季落成，據悉發展商意向呎租約55元起。

另一方面，市場再有銀主工廈放售，高力國際及第一太平戴維斯獲業主委託聯合獨立代理出售觀塘偉業街118號啟迪中心，物業將以「現狀」連租約形式出售，估值約2.7億元，以總樓面47,947方呎，呎價5631元，將於9月28日截標。

高力資本市場及投資服務部副董事劉梓軒稱，去年至今市場錄得多宗工廈成交，如今年2月由國際基金集團，以17億元購入之觀塘鴻圖道KOHO；另去年觀塘駿業街宏開中心全幢以7.33億元易手，反映工廈物業仍受追捧。

觀塘銀主盤工廈叫價2.7億放售

利嘉閣（工商舖）地產高級聯席董事鄧耀南表示，獲委託獨家放售觀塘興業街20號聯合興業工業大廈全層單位，面積14,926方呎、另6,022方呎平台，連同3個貨車位及5個私家車位一併出售，連現有租約以意向價1.2億元放售，呎價約8040元。

此外，華懋旗下七大商場舉行「夏日叢林歷險」之旅，當中包括將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場等，將打造成野外叢林，為顧客迎來「夏日叢林歷險」 探索大本營；華懋各商場亦推出多重消費獎賞，包括動物盆栽工作坊及限定禮品換領。

相關字詞﹕華懋集團商場 高力國際 銀主工廈 建灝地產

上 / 下一篇新聞

匯豐大加基金投資孖展息至5.5厘 美聯儲加息前先出招 股票孖展息恐跟升
匯豐大加基金投資孖展息至5.5厘 美聯儲加息前先出招 股票孖展息恐跟升
港股孖展總額去年底1520億 按年挫三成
港股孖展總額去年底1520億 按年挫三成
銀行保費融資投訴 金管局表關注
銀行保費融資投訴 金管局表關注
螞蟻擬剝離非核心業務 上市計劃傳棄滬赴港
螞蟻擬剝離非核心業務 上市計劃傳棄滬赴港
債價再急跌 碧桂園股價回吐逾3%
債價再急跌 碧桂園股價回吐逾3%
惠譽：延期兌付贏喘息 銷售復蘇更重要
惠譽：延期兌付贏喘息 銷售復蘇更重要
福士入股 小鵬ADR較港收市升三成 雙方將在內地研發電動車 擬2026年推出
福士入股 小鵬ADR較港收市升三成 雙方將在內地研發電動車 擬2026年推出
傳歐舒丹研私有化 股價曾飈逾一成
傳歐舒丹研私有化 股價曾飈逾一成
觀望美議息結果 恆指回吐69點
觀望美議息結果 恆指回吐69點
星GIC錄7年來最差5年回報
星GIC錄7年來最差5年回報
ASMPT中期少賺64% 派息0.61元
ASMPT中期少賺64% 派息0.61元
聯交所ESG諮詢文件 業界：未含ISSB部分準則
聯交所ESG諮詢文件 業界：未含ISSB部分準則
微軟上季雲服務收入升幅放緩 預告持續下滑及增AI投資 早段股價挫
微軟上季雲服務收入升幅放緩 預告持續下滑及增AI投資 早段股價挫
加州銀行 收購PacWest
加州銀行 收購PacWest
波音次季收入增長18% 虧損較預期少
波音次季收入增長18% 虧損較預期少
張兆聰：醫藥股政策吹暖風 冷敲加科思
張兆聰：醫藥股政策吹暖風 冷敲加科思
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：香港航天科技10元有支持
技術取勝：香港航天科技10元有支持
銀債明起接受認購 券商銀行優惠加碼
銀債明起接受認購 券商銀行優惠加碼
劉思明：踏入暑假旺季 留意出行相關股
劉思明：踏入暑假旺季 留意出行相關股
周顯：兩名傳奇人物的豪宅成交
周顯：兩名傳奇人物的豪宅成交
湯文亮：逆境是修行捷徑
湯文亮：逆境是修行捷徑
長實為親海駅3房客提供「呼吸Plan」 恒地必嘉坊3期獲逾2000查詢 日內開價
長實為親海駅3房客提供「呼吸Plan」 恒地必嘉坊3期獲逾2000查詢 日內開價
話你知：沙田名日．九肚山曾推兩款「呼吸Plan」
話你知：沙田名日．九肚山曾推兩款「呼吸Plan」
曉薈特色戶業主蝕三成 項目二手最「傷」
曉薈特色戶業主蝕三成 項目二手最「傷」
上半年私宅成交獲利84.6% 14年新低
上半年私宅成交獲利84.6% 14年新低
英皇屯門申放寬地積比建數據中心 料獲通過
英皇屯門申放寬地積比建數據中心 料獲通過
葉創成：工程師陳炳江：港近40萬單位漏水源頭不明 要驗樓
葉創成：工程師陳炳江：港近40萬單位漏水源頭不明 要驗樓
日出康城拆主力牆業主 善後料至少60萬工程費
日出康城拆主力牆業主 善後料至少60萬工程費