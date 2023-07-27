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經濟

香港地產

曉薈特色戶業主蝕三成 項目二手最「傷」

【明報專訊】雖然受暑假住宅租務旺季帶動，位於名校網的九龍城賈炳達道單幢盤曉薈，不乏高價租務成交，惟屋苑一個連天台特色戶，新近以1350萬元易手，原業主持貨5年，連使費蝕約535萬元，蝕幅近三成，蝕讓金額及幅度料均為歷年最「傷」。

上述單位位於曉薈頂層，實用面積700方呎、連221方呎天台，屬3房1套間隔，據悉單位5月原叫價1850萬元，上月減價至1500萬元，本月中以1350萬元售出，即累計減價500萬元或27%，實呎19,286元。資料顯示，原業主2018年5月以1805萬元一手購入，現帳面已蝕455萬元或25%，若連同各項使費，有機會實蝕535萬元離場、蝕幅高近三成。

3房連天台 減價27%後1350萬沽

與此同時，新界細價物業連錄蝕讓。美聯聯席區域經理翁凱傑稱，沙田第一城第40座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，以483萬元易手，實呎15,888元；原業主2019年底以540萬元購入，持貨4年多，帳面蝕57萬元或11%，連同使費在內，料實蝕約83萬元，蝕幅約15%。

另代理消息稱，深井浪翠園3座極低層F室兩房戶，實用面積466方呎，新近以402萬元易手，實呎8627元，為屋苑近年新低；原業主2019年以470萬元購入，持貨4年多，現帳面蝕68萬元或14%，連使費有機會實蝕90萬元19%。

浪翠園兩房呎價8627元 業主蝕兩成

中原地產高級資深分區營業經理伍潔玲表示，荃灣海之戀‧愛炫美第2A座中層B室成交，實用面積1161方呎，4房間隔，望海景，原由新香港人於2017年以2058萬元一手購入並作收租，6月起以2450萬元放售，近日以2160萬元售出，減幅290萬元或12%，實呎18,605元，帳面獲利102萬元或5%，惟扣除使費後，料僅平手離場。

MAYFAIR四房1.4億「賣殼」

17年升值兩倍

市區二手豪宅方面，港島中半山THE MAYFAIR，中層實用面積2155方呎A室4房戶，早前以約1.4億元「賣殼」易手，實呎約6.5萬元。資料顯示，持有該物業之盛利汽車貿易有限公司，公司董事早前已轉由訊匯金融集團聯合創辦人謝兆凱及相關人士擔任；原業主2006年以4080萬元購入，帳面大賺9920萬元或2.4倍。

值得留意是，謝兆凱於2012年以9600萬元購入同座低一層A室。

相關字詞﹕謝兆凱 浪翠園 沙田第一城 低價成交 蝕讓成交 曉薈

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