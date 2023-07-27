話你知：沙田名日．九肚山曾推兩款「呼吸Plan」

長實（1113）除即將推出的油塘親海駅外，同系沙田九肚名日．九肚山，曾於2020年10月、2021年10月推出兩個不同版本「呼吸plan」；2020年推出之計劃，最高按揭成數為樓價八成，按揭年期3年，期內息口以定息2厘計，買家毋須提供入息證明文件、亦毋須通過壓力測試。

另2021年推出「升級版」，名為「置長1306即供付款計劃」，按揭成交調升至最高樓價85%，年期同樣為3年，但期內買家亦享免息免供優惠。

九建環海．東岸

曾推「開心直通車」付款法

至於近年最受矚目「呼吸PLAN」，可說是九建（0034）於2015年為紅磡環海．東岸推出的「開心直通車」付款法，買家入伙前分期先付17％樓價，餘下83％樓價於入伙後始需支付，屆時可在毋須出示入息證明情况下，向九建旗下「財仔」借足餘款。

另嘉里（0683）2015年11月首推的屯門掃管笏滿名山，亦曾於2016年推出名為「1838一按計劃」付款方法，發展商透過同系財務公司提供80%一按，1838天內「供息不供本」，而發展商當時曾稱，申請人士選用「1838一按」可毋須收入證明，但需要提供個人財務資料，即屬「呼吸Plan」的一種。