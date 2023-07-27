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經濟

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長實為親海駅3房客提供「呼吸Plan」 恒地必嘉坊3期獲逾2000查詢 日內開價

【明報專訊】美聯儲局議息前夕，市場估計大有機會加息之際，適逢本港新盤交投市况吹淡風，有即將推售的新盤，以市場俗稱的「呼吸Plan」作招徠，長實（1113）旗下油塘親海駅II，預告擬為3房戶買家，提供此類毋須提供任何入息證明的按揭，首年年利率定息1厘。至於恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，連日接獲逾2000個查詢，日內正式公布開價。

明報記者 周悅蜓、管龍欣

旗下樓花期長約27個月的油塘親海駅，是繼屯門青山公路飛揚2期後，長實今年第2個推出的全新住宅樓盤，今日將首度開放設於尖沙嘴港景匯商場的示範單位，予傳媒參觀。

長實營業部首席經理郭子威稱，集團視乎天氣因素，決定具體開價日期。雖然親海駅II未公布首張價單，但預告為3房戶型買家，推出「3房1·2·3換樓付款計劃」，為買家提供最高成交額90%的第一按揭，首期10%。

提供最高九成一按 毋須入息證明

上述計劃推出3年期定息，首年年利率定息1厘、第2年定息2厘、第3年定息3厘，其間供息不供本，3年後息率和其他細節待定，重點是申請人士毋須提供任何入息證明文件、亦免壓力測試，正是市場俗稱的「呼吸Plan」。

長實營業經理陳詠慈補充，親海駅II提供112伙3房1套單位，實用面積707至723方呎，亦擁有海景，首張價單料將包括此類單位，推出此計劃希望可吸引換樓客。

對發展商擬再推「呼吸Plan」，利嘉閣研究部主管陳海潮認為，受息口高企影響，發展商推新盤時，除開價需貼市外，亦要尋覓其他新方法，以吸引買家購買力，此類計劃相信對買家具吸引力。

至於恒地旗下樓花期長20個月的紅磡必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，繼上載樓書後，昨開放示範單位予傳媒參觀，日內開價。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目已接獲逾2000個查詢，市場反應理想。他續稱，雖然項目暫時未有為專才提供針對性按揭優惠，但集團會提供其他按揭優惠，供這類買家選擇。

必嘉坊第3期示範單位洋溢簡潔風

另項目開放的連裝修無改動示範單位，以27樓A室作藍本，實用492方呎、2房1套間隔，樓層高度逾3.3米，採開放式廚房設計；單位部分牆身以灰白色為主調，整體裝潢與櫃門設計以簡潔的木紋線條作點綴，而開放式廚房多數採用了歐洲品牌家電。

綜合市場資訊，7月至今新盤暫錄670宗成交，其中新地（0016）大埔白石角University Hill 第2B期，錄1宗新成交，為優景閣第1座地下A2室，實用面積384方呎兩房間隔連花園，成交價723.84萬元，實呎18,850元。

相關字詞﹕林達民 BAKER CIRCLE‧GREENWICH 必嘉坊第3期 陳海潮 加息 呼吸plan 親海駅II 長實

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