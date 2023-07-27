銀債明起接受認購 券商銀行優惠加碼

富途開戶最多可領2400元

恒生抽獎送萬元禮品卡

滿60歲或以上嘅新客戶喺富途開戶之後，存入10萬元或以上，並將資金留存喺戶口唔少於一年，可以拎到最多1400元迎新獎賞，同埋總值1000元超市禮券。邀請其他老友記開戶都有額外嘅迎新優惠。

另外，恒生（0011）亦都推出7項費用豁免優惠，同時推出網上投資服務大抽獎。客戶只要經網上途徑成功認購指定產品，包括銀債或完成指定服務，例如開立證券戶口等都可參加大抽獎。認購愈多，中獎機會愈大咁話，有機會贏1萬元Apple Store禮品卡㗎，名額有30個。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東就話，今批銀債嘅保底息率有5厘，比起市面上唔少投資產品嘅風險低，而且有唔錯嘅回報，喺抗通脹嘅同時亦都可以為資產保值，相信對銀髮族有一定吸引力。不過，各位老友記都要留意，雖然各大小銀行同券商都推出認購優惠，都要睇清楚有關豁免嘅費用包啲咩，同埋開立證券戶口所需嘅費用。

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[小琴密語]