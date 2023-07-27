波音次季收入增長18% 虧損較預期少

波音表示，正將暢銷的737飛機（主要包括MAX型號）生產線的每月產量，由31架增至38架。與此同時，「787 夢幻客機（Dreamliner）」交付量增加，也帶動了商用飛機業務的收入增長，反映波音逐漸克服供應鏈的障礙。

可口可樂收入按年增長6%

此外，受惠於產品價格上調，可口可樂（美：KO）第二季收入按年增長6%至120億美元，調整後每股盈利78美仙，收入及盈利均勝於分析師預期。可口可樂上調全年預測，其股價早段微升。

另外，政治新聞網站Politico引述知情人士稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）接近完成對亞馬遜（美：AMZN）反壟斷訴訟的準備，訴訟重點可能集中在亞馬遜Prime會員制度、亞馬遜被指限制其他網站提供價格更低的貨品，以及FTC認為商家被迫使用亞馬遜物流和廣告服務的政策。這訴訟預計最快於8月開庭，最終裁決可能影響亞馬遜的經營模式，亞馬遜早段股價跌約1%。

（綜合報道）

[國際金融]