加州銀行 收購PacWest

合併後資產約360億美元

兩家銀行合併後，將以加州銀行的品牌營運，其資產約360億美元，較今年3月底美國地區銀行危機蔓延之際，PacWest擁有的資產更少。相比下，加州銀行3月底的資產只有100億美元，是PacWest陷入危機前的四分之一。由於PacWest的客戶與矽谷銀行類似，與科技業界關係密切，且大量存戶的存款都高於存款保險上限，令外界曾憂慮它可能是下一張倒下的骨牌。今年上半年，PacWest流失的存款達18%。今年以來截至周一，其股價跌逾五成。反觀加州銀行的經營狀况相對穩定，存款流失少於4%，股價跌幅為17%，令其得以鯨吞對手。

PacWest第二季虧損1.97億美元，而加州銀行的利潤下降三分之一，反映中小型銀行的挑戰。官員期望地區銀行通過合併擴大規模，以應對嚴峻的經營環境。今次合併交易毋須美國聯邦政府協助，不過私募基金華平投資（Warburg Pincus）與中橋合伙公司（Centerbridge）將提供4億美元，向合併後的新公司購入19%股權。

（綜合報道）

[國際金融]