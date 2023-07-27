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微軟上季雲服務收入升幅放緩 預告持續下滑及增AI投資 早段股價挫

【明報專訊】受人工智能（AI）概念推動令股價今年以來累計升逾四成的微軟（美：MSFT），銷售增長不溫不火。剔除匯率因素，在截至6月底的第四財季，核心的Azure雲服務收入按年升幅，由第三財季的31%進一步下滑至27%，並預計Azure收入增長繼續放緩，惟微軟預告將增加AI等投資。消息影響了市場對其AI新產品的樂觀情緒，拖累微軟股價早段跌逾4%。

反觀在AI領域與微軟競爭激烈的Google母企Alphabet（美：GOOG），其核心的搜尋廣告業務抵禦了來自同行的AI聊天機械人競爭。在截至6月底的第二財季，Alphabet廣告收入按年增長3.3%至581億美元，扭轉了此前兩季的跌勢。整體收入按年增長7%至746億美元，整體利潤按年增15%至184億美元，兩者均超出分析師預期。至於備受關注的雲端業務，在第一財季首次錄得經營利潤後，第二季的經營利潤達3.95億美元，較分析師預期高出超過1倍，該股早段股價升6%。

Alphabet廣告收入按年增3.3%

微軟第四財季整體收入按年增8%至562億美元，整個財年收入按年升7%，較此前5個財年的10%以上增長放慢。微軟披露，在2023財年的1100億美元雲業務銷售額當中，Azure首次佔一半以上，部分增長是受到微軟合作伙伴OpenAI的AI工具推動。不過，微軟財務總監Amy Hood指出，新的AI服務（例如Office軟件添加的Copilot功能）所帶來的收入增長，要到今年底以後才會顯現。她預告未來數季的資本支出都會增加。微軟第四財季利潤為201億美元，按年增長20%。

微軟和Alphabet均預期，在AI業務的利潤增長進一步增加前，仍須對AI技術進行更多投資。微軟表示，由於正建造新的數據中心以支援AI發展，預計成本將大幅增長。

Alphabet亦預告，今年餘下時間及明年對技術基礎設施的投資可能增加，例如增購AI晶片、擴大數據中心容量等，以實現在AI領域的發展機遇。Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）等高層在財報電話會議提及AI至少80次，強調將AI融入產品，提升搜尋表現。

Snap收入按年跌4% 連續兩季倒退

儘管市場對AI相關成本的增長感到擔憂，但Alphabet第二財季的經營利潤率按季增長4個百分點至29%。該公司將利潤率增長，歸功於搜尋廣告收入提升，以及與裁員1.2萬人相關的多數成本已計入第一財季。

Alphabet在廣告收入方面的韌力，較部分社交媒體優勝。在截至6月底的第二財季，閱後即焚通訊軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）收入按年跌4%，是連續兩季按年收入倒退。Snap對第三財季的收入預測，僅達分析師預期的下限，反映其數碼廣告業務改革的成效較預期慢，其股價昨早段挫19%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕人工智能（AI） 搜尋廣告 微軟

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