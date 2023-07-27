ASMPT中期少賺64% 派息0.61元

SEMI新增訂單總額大減56%

回顧上半年，半導體解決方案（SEMI）收入為31.96億元，按年跌46.9%，佔期內總收入約41%；SEMI新增訂單總額為27.71億元，按年大跌55.6%。集團解釋，由於半導體下行周期持續，令新增訂單總額下跌；而表面貼裝技術解決方案（SMT）部分收入為46.22億元，按年升3.7%，佔上半年總收入約59%；SMT新增訂單總額為37.90億元，按年跌約三成。集團指出，SMT的新增訂單總額在連續兩年以上保持高位後，將轉入常態化階段。ASMPT行政總裁黃梓达亦預計，本季SMT新訂量或按季跌約一成。

STM新訂量或按季跌一成

集團預計，因考慮到宏觀經濟不確定性，以及SMT行業常態化，料本季銷售收入將介乎4.1億至4.8億美元，以中位數計算，按年和按季分別跌23.4%及10.5%。