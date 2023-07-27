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經濟

觀望美議息結果 恆指回吐69點

【明報專訊】港股周二急升766點後，昨市場觀望美國聯儲局議息結果，大市出現回吐，前日急升的內房及物管股領跌，大型科技股亦普遍向下，恒指曾跌近200點，失守250天線，午後跌幅收窄，收市跌69點，報19,365點，250天線失而復得，大市成交大幅縮減至逾874億元，北水淨入78億元，三大指數ETF再成北水吸納對象，共吸逾73億元北水。

北水淨流入78億元

恒指低開93點後跌幅曾縮至29點見19,404點全日高位，人民幣偏軟重返7.15，大市沽壓增，恒指最多跌188點，低見19,245，跌穿250天線，尾市跌幅收窄，收市跌69點或0.36%；國指跌55點，收報6549點；科指收報4218點，跌38點。

北水方面，昨轉為淨入78億元，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）分別獲北水淨入37.08億元、27.34億元及5.02億元，小鵬（9868）亦獲北水淨買入3.25億元。

內房物管股領跌 科技股普遍向下

內房及物管股顯著回吐，碧桂園（2007）指負面報道不實，但其債券表現波動（另文見B1），前日大升的碧桂園服務（6098）更回吐7.7%，為跌幅最大藍籌，龍湖（0960）亦跌3.3%；賭業股逆市做好，金沙中國（1928）升3.7%，是表現最佳藍籌，銀河娛樂（0027）升逾2%。

外媒稱阿里巴巴（9988）持股的螞蟻集團擬剝離非核心業務，為在港上市做準備，但無助阿里股價，阿里一度跌2.6%，收市仍跌1.3%，獲北水淨沽7.03億元的騰訊（0700）跌1.1%，京東（9618）跌逾1.8%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，美聯儲議息結果公布前夕，市場在大幅彈升後傾向觀望，而成交額從周二的1400多億元再回降至不足900億元，反映資金欠進一步追入的積極性，料美聯儲的議息結果將成為港股中短期方向的催化因素。

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