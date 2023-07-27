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經濟

傳歐舒丹研私有化 股價曾飈逾一成

【明報專訊】日前公布季度銷售強勁增長的歐舒丹（0973）傳出私有化消息，彭博昨引述消息報道，歐舒丹可能獲大股東、集團主席Reinold Geiger提出私有化，之後Geiger或考慮將歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市，該股昨一度炒高逾13%，收市升幅收窄至8.8%，收報22.8元，成交金額1.41億元。

據報，Geiger正研究私有化歐舒丹的可能性，並一直在為這項潛在交易探索各種融資方案，而Geiger最終控制的一家公司持有歐舒丹超過72%以上的股份。知情人士表示，一切仍正在評估中，若落實私有化，Geiger或考慮之後將歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。歐舒丹暫時未有回應有關傳聞。

考慮在歐洲市場重新上市

歐舒丹於2010年來港上市，是首間在港上市的法國公司，公開發售獲超額認購近160倍，集資逾26億元，招股價15.08元，以昨收市價22.8元計，累升51%。集團去年盈利跌52.4%至1.15億歐元，市盈率34倍，市帳率亦超過3.4倍，未見與資產值大幅折讓的情况。

富瑞：維持歐舒丹「買入」評級

富瑞認為，在港上市的國際企業擬尋求到其他市場上市或雙重第一上市，因而可能放棄香港上市地位轉到其他市場掛牌，主要目的是尋求提升公司估值、增加股份流動性，以及避免中美緊張關係影響港股氣氛，並提到普拉達（1913）去年亦曾表示或尋求到米蘭雙重上市。

富瑞又稱，歐舒丹截至6月底止首季度銷售額佔該行對其全財年目標20.2%，略勝過去兩個財年同期的19.5%及18.9%，主要由旗下品牌Sol de Janeiro的強勁貢獻所帶動，維持予「買入」評級，目標價30.2元。

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