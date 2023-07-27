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經濟

惠譽：延期兌付贏喘息 銷售復蘇更重要

【明報專訊】近期中國恒大（3333）、融創中國（1918）等巨型內房先後踏入重組的進程，國際評級機構惠譽企業研究聯席董事張順成指出，通過債券重組的方式延期兌付可為受困的中資房企贏得一些喘息空間，但若房地產銷售不能持續復蘇，債券重組可能無法成為受困房企的救命稻草。

債權人希望債務重組多於清盤

惠譽表示，截至今年5月底，2021年第四季度以來發生境內或境外資本市場債務違約的大部分中資房企，已完成資本市場債務重組或取得重大進展，剩餘房企的債務重組停滯不前或未公開其私募債的違約後狀態。少數幾家大型房企已將全部存量境內和或境外債券展期2至9年不等。

受困房企的資本市場債務重組大部分在庭外進行，債券持有人通常傾向於選擇庭外重組，因為庭內破產程序冗長、且無抵押債權人的現金回收率可能較低，對於維好協議下的境外債券而言，持有人追索違約房企的境內資產可能面臨更複雜、更具挑戰的流程。

同時，大部分債權人希望違約房企做債務重組而非直接清盤，因為預期房企繼續經營可能帶來更高的債務回收率。此外， 作為房企最大的債權人，銀行可能亦希望盡量避免直接做資產減記。目前為止，只有三家房企被香港法院頒布了清盤令，即新力控股（前上市編號2103）、ST陽光城和佳源國際（2768）。

不過惠譽提到，即使大規模債券重組完成後，債券持有人的回收率前景仍然不明朗，因為展期期限長、銷售復蘇前景不明且房企脆弱的信用狀况導致折現率較高。與前期因公司自身原因發生的小量債券違約不同，2021年第四季度以來違約事件激增是因為本輪房地產下行周期較以往更嚴重、更持久，此限制了房企處置違約事件的可選方案，並拖累了債券持有人的潛在回收率。

相關字詞﹕債務違約 債券重組 惠譽 融創中國 中國恒大

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