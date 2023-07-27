債價再急跌 碧桂園股價回吐逾3%

小型內房追升 銀建融信升一成

同時，集團系內境外公司債亦回軟，當中「21碧地01」在周二曾回升63%後，昨日盤中曾跌停，跌幅達25%，其後跌幅收窄至14.18%，報32.718元人民幣。其他碧桂園公司債包括「21碧地03」亦跌4.38%、「20碧地04）跌2.02%。同樣貴為藍籌的龍湖（0960）股價昨日亦跌3.34%，收報17.94元，其境內公司債「20龍湖04」昨亦跌6.82%。

相反小型內房繼續追升，銀建國際（0171）昨股價升11.32%、融信中國（3301）升9.09%、景瑞（1862）升7.69%，富力（2777）及弘陽（19996）分別升4.24%及3.51%等。而日前大升的合景泰富（1813）先升後回，全日微跌0.85%。

法院批准融創9月18日表決重組

至於融創中國（1918），昨日已獲法院批准，計劃於今年9月18日舉行離岸債務重組計劃表決會議，並安排在10月5日聆訊是否正式批准融創的債務計劃。

融創中國上月13日公布，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。融創中國股價昨日跌1.53%，收報1.29元；融創服務（1516）昨高低位分別為2.25元及2.23元，收市無升跌。