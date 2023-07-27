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經濟

螞蟻擬剝離非核心業務 上市計劃傳棄滬赴港

【明報專訊】外電報道，阿里巴巴（9988）有份持股的螞蟻集團正計劃重組，將剝離部分非核心業務，為重啟在香港首次公開募股（IPO）鋪路。據稱，螞蟻集團已告知部分股東，但是次計劃尚未最終敲定。阿里巴巴股價未受消息刺激，昨日收報93.85元，跌1.37%，成交金額36.09億元。

螞蟻：不予評論

彭博社引述消息人士表示，螞蟻集團考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，剝離主要業務實體之外，而該實體會申請內地金融控股牌照；同時，股東將以名義價格獲得非核心業務的各實體股權。消息人士又表示，一旦螞蟻集團重組完成，並取得金融控股公司牌照，螞蟻集團就可以準備赴港上市，但不會一如2020年般在滬港兩地上市。螞蟻集團回覆本報查詢時表示不予評論。

完成重組後再取金融控股公司牌照

至於螞蟻集團回購股份一事，該報道指部分參與螞蟻集團早期融資的國有企業計劃藉機出售股份，而股東必須在8月初之前做出決定。內地的全國社會保障基金和國開金融曾在2015年參與螞蟻集團的一輪私募融資，當時螞蟻集團向外部投資者出售12.4%股權，據報道估值約為450億美元。

本月初，螞蟻集團計劃以自有資金向其全體股東回購不超過7.6%股份，作價對應公司估值約790億美元（約6162億港元），遠低集團於2020年IPO叫停前2800億美元的估值。持有33%股權的阿里巴巴稱，由於與螞蟻集團為重要合作戰略伙伴，將不會向螞蟻出售任何股份。螞蟻集團早前亦公告，合共持53%股權的主要股東君瀚和君澳會自願放棄參與回購，此前已將其分紅留存公司。

整頓以來市值蒸發6000億美元

自2020年11月螞蟻集團上市被煞停後，內地監管機構一直對科網平台實施金融業務專項整改。去年底螞蟻子公司重慶螞蟻消費金融公司獲批增資，其後今年1月創辦人馬雲放棄實際控制權。至本月初，監管部門對螞蟻及旗下機構處以至少71.23億元人民幣罰款，同時要求關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益，正式結束對螞蟻長達數年的監管整改。自螞蟻的監管整頓開始以來，其市值蒸發約6000億美元。

相關字詞﹕監管 回購 螞蟻集團 阿里巴巴

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