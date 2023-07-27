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經濟

匯豐大加基金投資孖展息至5.5厘 美聯儲加息前先出招 股票孖展息恐跟升

【明報專訊】美國聯儲局於本港時間今日凌晨公布議息結果，市場普遍預期加息0.25厘，月初隔夜港元拆息曾升至5厘水平。因應資金成本上升，存款實力較強的大型銀行近日上調貸款產品的利率，匯豐銀行月中通知客戶，只向高端客戶提供的投資融資，年利率將在8月14日大幅上調1.5厘，由最優惠利率（P）減1.75厘增至P減0.25厘，昨日計實際貸款利率由4厘增至5.5厘。若今日銀行決定再加最優惠利率，利率則會按相關幅度再上升，市場注視其股票孖展息率是否亦有上調壓力。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐今次調升的投資融資利率，只限資產要求達780萬元和100萬元的尚玉和卓越理財客戶申請，可以所持有的指定基金作抵押，進行槓桿購買更多合資格基金，目的為以較低借貸成本，在高息投資時賺取息差。產品為以日計息的循環貸款，假設今日本港銀行如市場預期加息0.125厘，在8月上調產品利息後，貸款年利率將為5.625厘。

只限尚玉和卓越理財客戶申請

恒生銀行（0011）亦有類似產品，目前年利率為P減1.75厘。相對投資產品、孖展比率和客群不同的股票孖展，匯豐現時年利率仍為P減1.75厘，遠較其他大型銀行股票孖展利率低（見圖），未來跟隨加息空間亦較大。恒生銀行一般客戶孖展息為P+1厘，中銀香港（2388）孖展息率按客戶級別，分別為P加2.25厘至P加1.5厘，新開戶則有P減1.95厘至P減1厘優惠；大型散戶證券行孖展率更高，富途為6.8厘，耀才（1428）為一周拆息加4厘，以昨日計為9.13厘。

分析：隔夜息破4厘 貸息難免需提高

大行上調投資貸款產品利率，上海商業銀行研究部主管林俊泓指高息環境下，即使貸款利率相對較低，也未必能推高貸款金額，隔夜拆息自6月中以後已升穿4厘，因此貸款利率難免需要提高。美國議息前夕，昨日隔夜拆息跌0.99點子（1厘等於100點子），至4.18964厘，與樓按相關的1個月拆息升6.43點子至5.12827厘。

1個月拆息升至5.12827厘

聯儲局對上一次在5月加息0.25厘後，港銀僅跟隨上調最優惠利率0.125厘，林俊泓指港銀在臨近減息周期開始前，跟隨美國加P幅度都較有前瞻性，以免一旦美國開始減息時需以較大幅度跟隨下調。目前港元拆息高企，收窄與最優惠利率息差，預期今日港銀會再加息0.125厘，而一旦聯儲局如利率點陣圖預示，年內再多加息0.25厘，港銀亦有機會再加0.125厘。

相關字詞﹕議息 林俊泓 匯豐 最優惠利率 港元拆息 聯儲局 加息

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