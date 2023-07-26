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經濟
2023年7月26日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
中央不提房住不炒冲喜 港股漲766點 重上牛熊線 成交大增51%至1421億
內房股債大反攻 碧桂園系漲最多26%
大行：釋救市信號 料房策由嚴控轉支持
外匯基金半年賺1100億 次季僅貢獻20億
傳內銀沽美元 人幣升破7.15
會財局：擬伙證監出手打擊可疑貸款 首宗處分上市公司核數師快出籠
高調示警後 上半年核數師急跳船減38%
港6月出口挫11%勝預期 連跌14月
IMF料中國今年GDP增5.3% 內房續弱
傳中證監促境外上市文件淡化中國風險
宏利：內地客業務超疫前 產品需求增
廣汽豐田炒1000人 稱非因銷量跌
TikTok推純文字帖 挑戰Twitter 同時進軍串流音樂市場
Twitter揮別藍鳥 品牌恐減值最多1560億
Spotify全球加價 港未能倖免
港元定存高息精選
徐風：AI概念股小心業績見光死
涂國彬：靜待美議息 金價留意1950美元支持
技術取勝：金蝶12.5至13元料有沽壓
劉思明：中央擬活躍資本巿場 留意券商股
周顯：給魔鬼一個公道
湯文亮：「房住不炒」 成未來進行式
必嘉坊3期首推料不少於55伙 親海駅快開示範單位 獲逾千洽詢包括優才
原陳紅天等持有 歌賦山道洋房上載樓書
ONE SOHO會所如城市綠洲
內地專才租皓畋3房 呎租65元屋苑今年新高
維港頌4房5500萬沽 業主料損手7%
紀惠莊士敦道舖12萬租予食肆
景順：中國巿場估值低看俏
涂國彬：靜待美議息 金價留意1950美元支持
【明報專訊】現貨金在上試每盎司1980美元遇到阻力，因此有必要先行退守到1950/1970美元的第一道防線，看其支持，以便本周美國聯儲局議息後，才見真章。
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