明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Spotify全球加價 港未能倖免

【明報專訊】音樂串流巨頭Spotify（美：SPOT）宣布於香港在內的50多個國家及地區，將無廣告的Premium高級服務加價，其中香港相關服務月費加價10港元。不過該公司預期，加價對第三季收入產生的影響不大，令前瞻指引遜於預期，其股價早段挫12%。

Tesla披露美收入漸見頂

美國多元化工業集團3M（美：MMM）第二季收入勝預期，並上調全年盈利指引，股價早段升逾5%。通用汽車（美：GM）次季收入勝預期，並再次上調今年利潤預測，但早段股價仍下滑4%。此外，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的申報文件披露，美國市場收入逐漸見頂，次季來自美國的收入按年僅增17.9%至113億美元。

至於中國市場收入按年增51%至57.3億美元。主要增長來自其他國際市場，相關收入按年增122.6%至78.6億美元。該股早段微跌。市場等待科技巨企微軟（美：MSFT）及Alphabet（美：GOOG）收市後公布業績，美股3大指數午夜前向上。

隨着加息進入尾聲，美股IPO市場出現復蘇的迹象。直銷美容品牌Il Makiage母企Oddity Tech（美：ODD）上周IPO大獲成功。《華爾街日報》引述知情人士稱，Oddity路演結束時，投資者對該股票的認購金額已達100億美元，而Oddity最終發售不到5億美元的股票，標誌IPO市場經歷18個月的低迷時期後迎來復蘇。今年截至7月18日，美國已有55隻新股上市，累計融資97億美元；去年全年僅有71隻新股發行，集資77億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 3M公司 特斯拉 通用汽車（GM）

上 / 下一篇新聞