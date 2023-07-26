Twitter揮別藍鳥 品牌恐減值最多1560億

Twitter的三藩市總部，周一開始把外牆的Twitter字母逐個拆卸，當天尚餘部分英文字及藍鳥標誌尚未拆除。部分分析師和品牌機構認為，花了10多年才建立一個全球性品牌，重新命名會帶來重大損失。

馬斯克：變通訊及金融平台

品牌機構Fazer創辦人Todd Irwin表示，它是最知名的社交媒體品牌之一。「藍鳥」商標與Instagram、facebook等標誌，一直於全球大量商戶的網站並列。

美國Vanderbilt大學金融學助理教授Joshua White表示，「tweet」和「retweet」等動詞已成為現代文化的一部分。企業品牌很少成為動詞或日常用語，對於這樣的流行品牌擁有者來說，摧毀品牌的情况尤其罕見。品牌價值諮詢機構Brand Finance估計，Twitter的品牌價值損失約40億美元。Vanderbilt大學更預估其品牌價值損失可達200億美元。

馬斯克則解釋，收購Twitter是為了確保言論自由，並加快「X」作為超級軟件的發展，這不僅是重新命名，而是將公司重塑為廣泛的通訊及金融交易平台，舊品牌已沒有意義，因此要揮別「藍鳥」。

（綜合報道）

[國際金融]