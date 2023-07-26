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經濟

IMF料中國今年GDP增5.3% 內房續弱

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）公布最新《世界經濟展望更新》，預期中國經濟今年按年增長5.3%，明年增長4.5%，維持4月報告的預測，不過增長的構成有所變化，消費增長與上次報告預期大致符合，房地產市場持續低迷拖累投資表現，部分影響被淨出口表現強於預期所抵消。不過隨着全球經濟放緩，淨出口的貢獻也在下降。

下調美明年經濟增長預測

內地今年初結束嚴格的新冠病毒防控，內地製造業活動和服務業消費均現反彈，供應鏈運行回歸正常，企業迅速生產積壓的訂單，令淨出口對內地經濟在2月、3月的按月增長作出巨大貢獻。不過房地產持續疲弱拖累投資，國外需求仍然不足，青年失業率在高位攀升，表明勞動力市場疲弱。截至6月的高頻數據顯示，內地經濟增長動力在今年第二季已經減弱。

另外，IMF將美國今年經濟增長預期上修0.2個百分點至1.8%，明年下修0.1個百分點至1%。IMF指美國首季消費增長強勁，勞動力市場仍緊張，支持實際收入增長，不過消費者總體上已耗盡疫情期間的超額儲蓄，加上聯儲局進一步加息，認為消費增長趨勢不會持續。

IMF將今年全球增長預期上調0.2個百分點至3%，指全球經濟增長面臨風險偏向下行，但較4月時不利風險已有消退，包括美國債務上限、主權債收益率破壞性上升、銀行業風險等，與基本預測相比，全球增長表現更理想的可能上升。

不過IMF首席經濟學家古蘭沙認為，雖然經濟增長和通脹下降好過預期，不過經濟風險仍偏向下行，貨幣緊縮下全球經濟增長趨緩，全球核心通脹至2024年料達4.7%，高於央行2%目標。他指央行應避免過早放寬利率，目前仍未見到通脹明顯而持續降溫的迹象。

相關字詞﹕國際貨幣基金會 房地產 中國經濟 通脹 聯儲局 加息

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