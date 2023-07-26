港6月出口挫11%勝預期 連跌14月

貿易逆差566億 近一年最高

本港6月出口按年跌11.4%至3373.5億元，進口按年跌12.3%至3939.2億元，貿易逆差擴大至565.7億元為近一年來最高。本港主要貨品出口佔比較大的電子產品，包括「電動機械、儀器和用具及零件」跌10.6%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌23.5%，惟「通訊、錄音及音響設備和儀器」升5.6%。

按地區劃分，上月本港輸往亞洲的整體出口貨值按年跌12%，輸往其他地區的大部分主要目的地亦錄跌幅，以德國跌幅最大，跌29%。作為本港最大出口地區的內地，今年上半年出口貨值按年跌19.2%。值得留意是，製造半導體和電子設備的地方如日本、台灣和韓國，本港上月對當地進口按年跌幅明顯較對上一個月收窄，跌幅由雙位數變至單位數，韓國由跌46.4%收窄至跌5.4%。

分析：全年出口料跌5至10%

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，內地經濟動力疲弱，但近期陸續推更多經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。不過，息率高企及歐美經濟增長前景放緩，或繼續抑制外部實質需求，維持今年全年整體出口跌幅5%至10%的預測。