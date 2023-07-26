明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港6月出口挫11%勝預期 連跌14月

【明報專訊】政府統計處公布，本港6月整體出口按年跌11.4%，進口按年跌12.3%，較市場預期的15.1%及17.5%為低，亦較上月跌幅收窄，惟出入口分別已連跌14個月及12個月。政府發言人表示，在環球經濟增長減慢的影響下，香港出口表現短期內會繼續受壓。有分析認為，內地陸續推出多項經濟措施，或穩定港貨物出口至內地，但息率高企及歐美經濟增長前景放緩，故維持今年全年整體出口5%至10%跌幅。

貿易逆差566億 近一年最高

本港6月出口按年跌11.4%至3373.5億元，進口按年跌12.3%至3939.2億元，貿易逆差擴大至565.7億元為近一年來最高。本港主要貨品出口佔比較大的電子產品，包括「電動機械、儀器和用具及零件」跌10.6%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌23.5%，惟「通訊、錄音及音響設備和儀器」升5.6%。

按地區劃分，上月本港輸往亞洲的整體出口貨值按年跌12%，輸往其他地區的大部分主要目的地亦錄跌幅，以德國跌幅最大，跌29%。作為本港最大出口地區的內地，今年上半年出口貨值按年跌19.2%。值得留意是，製造半導體和電子設備的地方如日本、台灣和韓國，本港上月對當地進口按年跌幅明顯較對上一個月收窄，跌幅由雙位數變至單位數，韓國由跌46.4%收窄至跌5.4%。

分析：全年出口料跌5至10%

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，內地經濟動力疲弱，但近期陸續推更多經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。不過，息率高企及歐美經濟增長前景放緩，或繼續抑制外部實質需求，維持今年全年整體出口跌幅5%至10%的預測。

相關字詞﹕內地 香港出口

上 / 下一篇新聞