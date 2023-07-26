高調示警後 上半年核數師急跳船減38%

會財局主席黃天祐指出，倉促辭任一般是指核數師在上市公司年結前僅一個月或在年結後請辭。今年上半年，核數師倉促辭任有63宗，較去年同期102宗，減少39宗或38%。當局在去年10月及今年1月，兩度發表公開信，亦與港交所（0388）多次溝通，現時除了核數師倉促辭任個案大減外，上市公司更換核數師時披露質素亦提高。

今年查察瞄準中小型會計師行

不過他坦言，效果仍未足夠。當局擔心核數師辭任，原因是公司審計工作有難度或公司不配合，這樣的話，就算再更換核數師，仍然不能做到應有的審計工作，除非更換一個要求低的核數師。當局亦擔心行業惡性競爭，通過便宜的費用，犧牲審計質素。

會財局早前發表查察報告，顯示中小型會計師事務所審計質素令人失望，黃天祐透露，今年查察將更加專注中小型會計師行，尤其是風險高、過往一年或一年半，接了大量上市公司審計工作，但同時又欠缺足夠資源或經驗，又或在過去的查察中評分較低的。他強調，今年不再是「一般」查察，即A類會計師行（審計100間以上上市公司）每一年查察一次，B類（審計10至100間）及C類（審計10間以下）每3年查察一次，而是「特別」查察，亦不只是隨機抽查般簡單，而是針對性。