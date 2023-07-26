會財局：擬伙證監出手打擊可疑貸款 首宗處分上市公司核數師快出籠

黃天祐表示，上市公司以貸款為藉口，在可疑情况下將公司資金轉移給第三方的情况嚴重，但涉及多少宗數就不便透露。

他只表示，證監會在執行規管職能時，發現不少上市公司，例如莊家股、建築股等，製造假帳戶。舉例說，有些上市公司生意淡薄，為了製造盈利，貸款予他人，但年息高得極不合理，有關貸款孰真孰假？又例如有大股東瀕臨破產，上市公司貸款予大股東解困，但為了避開關連交易，隱瞞借款人身分，只披露貸款予聲稱獨立第三方，年息又出奇地低，損害公司利益。又有上市公司透過往來戶口，通過不同子公司或聯營公司，製造假帳，包括假應收帳、應付帳及貸款，導致出現假收入、假利息開支等。

指轉移問題貸款情况嚴重

黃天祐他指出，這些情况均屬證監會及會財局共同關注監管事項，因為當中涉及財務報表，將聯手打擊，證監會聚焦上市公司大股東、管理層及莊家等是否有失當行為，會財局就聚焦核數師有否與公司管理層串謀，或有否提出足夠的專業懷疑等。

他亦強調，證監會與會財局本月13日攜手發出相關聯合聲明，並不是「紙上談兵」，將會有後續行動，「聯合聲明意義背後，不是發出聲明或提出有這種現象，然後就完結。」根據聯合聲明，部分可疑貸款轉移資金個案已在接受調查。

稱聯合聲明非「紙上談兵」

他又表示，「只要涉及財務報表，證監會與會財局就有一齊合作的需要，日後會聯手對雙方共同擔心問題，一齊行動。目前雙方見到、最擔心的是透過可疑貸款轉移資金，但並不止這樣。」

會財局由2019年起經歷兩次改革，職能由調查上市公司核數師，擴至紀律處分、查察等。但目前仍未有紀律處分個案公布，他表示，首宗個案已接近尾聲，涉及上市公司核數師的紀律處分行動。

會財局近年基於公眾利益，公布調查多宗市場關注的案件，包括就恒大（3333）、壹傳媒、冠華國際等財務報表及審計展開調查。被問及「頭炮」會否是大案，他不作評論，只表示公眾利益愈大個案固然重要，但作為監管機構，不會刻意挑選紀律處分的個案，因為每宗個案涉及多個程序。

證監港交所轉介個案增

對於恒大早前公布巨額虧損及負債，黃天祐對個別事件不作評論，「我們的政策是不可評論進行中的個案。」

他又透露，自從會財局職能擴大後，證監會、港交所（0388）及其他監管機構，轉介的個案亦增加，反映對會財局期望提升。

明報記者