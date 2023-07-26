傳內銀沽美元 人幣升破7.15

中間價連續19日顯著偏強

此外，人民銀行繼續明顯提高人民幣中間價發出支持匯率信號，昨日中間價報7.1406，較市場預期偏強530點子，連續19日顯著偏強，路透社亦引述消息指，內地國有大型銀行在昨日於境內及境外現貨市場出售美元，以支持人民幣匯價。

雖然人行等財金部門近年經常提及要保持人民幣匯率在合理均衡水平，不過匯豐報告指在政治局會議層面提及則是近年首次，或顯示減緩人民幣貶值壓力屬更優先處理議題，與人行近期收緊外匯政策方向一致。

花旗報告則指出，政治局會議提及房地產、地方債、民企信心等市場看淡內地資產的原因，投資者預期會在以上項目提出政策，帶動市場氣氛開始由負面轉為中性，因此第一步是將空倉平倉，另外政治局會議點名關注匯率，政策信號非常明顯，預期人民幣將回升至7.1水平。摩根士丹利亦認為，會議超出投資者預期，政府將加強逆周期調節支持經濟成長，有助減少投資者擔憂，加上投資者補回空倉，有助人民幣匯率走強。