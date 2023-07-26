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經濟

內房股債大反攻 碧桂園系漲最多26%

【明報專訊】中央政治局本周一開會為下半年政策定調，惟隻字未提內房敏感詞「房住不炒」兼表明適時調整房策，市場視為內房救市信號。

內房物管股昨隨即反彈，日前「股債雙殺」的民企藍籌碧桂園（2007）及同系碧桂園服務（6098）分別彈18.25%及26.45%，另一藍籌龍湖（0960）亦彈25.58%；其他民營內房合景泰富更領漲28.57%、新城發展（1030）升22.83%、融創中國（1918）升16.96%。

中海外潤地升逾一成

國企內房中海外（0688）及潤地（1109）亦升12.28%及10.55%。中央政治局會議話鋒一轉，除了內房股價急升，曾連續跌停的碧桂園系多隻境內債昨曾盤中漲停，「21碧地02」升103.85%、「21碧地01」升63.04%、「20碧地04」升34.36%、「20碧地03」升28.27%、「21碧地03」升21.08%及「19碧地03」升17.62%等。

遠洋：可動用資金幾近枯竭

自首季短暫復蘇後，中國經濟急速回落，據內房行業數據，7月新房成交按年仍縮水近四成。遠洋（3377）昨披露，自2023年7月以來，行業銷售表現繼續走弱的形勢下，集團嘗試多種途徑籌集資金未果，帳面可動用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

集團指，2022年至2023年上半年在公開市場累計淨還款逾200億元人民幣。惟流動性改善未及預期，整體流動性高度承壓，公司債券按期足額兌付存在較大困難，擬與公司債券「18遠洋01」的持有人協商調整公司債券兌付安排。不過有關消息未有妨礙遠洋股價隨同業大升，收報0.43元，升14.67%。

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