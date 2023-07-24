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經濟
退休綢繆

財富管理

下半年宜投資債券鎖定高息

【明報專訊】美國經濟衰退陰霾至今仍未消散，下半年有機會導致市場更為波動，即將退休或已退休人士應以債券為資產配置的重心，以減低投資風險。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，今年下半年是投資債券鎖定高息的關鍵時刻，其中政府債及投資級別債屬穩健之選。

明報記者 劉敬華

市場對美國經濟衰退的憂慮早於去年萌芽，陰霾至今仍揮之不去。許長泰指出，目前美國個人消費雖強勁，惟企業投資開始放緩，加上高息環境或拖累美國經濟增長，現時市場普遍預期聯儲局將於今年下半年加息兩次，市場價格已反映7月份加息的預期，投資者應關注聯儲局會否於7月後再加息，及會否陷入過度收緊貨幣政策的局面，假如高息環境對美國經濟的影響於下半年開始浮現，其時聯儲局仍持續加息，或會加劇經濟收縮的情况。

政府及投資級別債穩健可留意

許長泰坦言，最擔心聯儲局要於遇上危機時方停止加息，潛在危機有可能是再爆銀行危機，也有可能是有大型企業倒閉，又或是勞動力於短時間內由強勁增長轉向至出現職位流失，雖然暫未見有過度加息的迹象，但投資者下半年於風險管理方面，需密切關注聯儲局過度收緊貨幣政策的風險，因此建議下半年的資產配置宜繼續偏向債券，尤其是政府債，以及違約率偏低的投資級別債，可考慮將六成資金投資於債券，四成投資於股票。

隨着美息上升，近期本港銀行持續推出高息定存優惠，部分新資金港元定存優惠利率可逾4厘，且不涉市場風險，因而受到投資者追捧。許長泰認為，敍做定存確有其好處，但要留意定存會鎖死資金的流動性，現階段如敍做6至12個月定存，或會錯失股市因美國經濟見底而回升的投資機會，即使撇除此因素，下半年分散投資於環球股債組合亦可獲不俗的回報，僅計今年上半年現金提供的回報約為2.3%，同期分散投資於環球股債市場則可獲約6%的回報，預期下半年股債投資組合的回報仍可望跑贏僅持有現金，或只敍做定期存款。

對於債券方面的配置，鑑於美國息口有望於今年下半年見頂，許長泰指出，今年下半年可說是投資者於這個經濟周期鎖定高息的關鍵時刻，因當市場預期利息將見頂，首先債息將由現水平開始逐步回落，同時債券價格將會上升，即未來一段時間，整體債價將往上走，債息則往下走。意味現階段投資債券可鎖定偏高債息，更有機會賺取債券價格上升的回報。目前部分美國高收益債券孳息率可達8%，美國投資級別債券孳息率亦可逾5厘。許長泰表示，下半年環球債市在美國經濟衰退陰霾下，波動性將增加，若投資者較為憂慮債價短期下跌的風險，未來3至6個月應採取穩守投資策略，於債券投資上選擇政府債券及投資級別債，基於美國經濟一旦出現衰退迹象，又或有大型企業倒閉，相較於政府債券及投資級別債，美國高收益債券的債價將有較大幅度的調整。

許長泰補充，如若下半年美國高收益債券完成價格調整，屆時此類債券的孳息或升至9厘，甚至10厘，投資者可考慮入市，反之假如投資者有閒錢，又無暇緊貼市况，並願意承受一定價格風險，現階段也可考慮直接投資於美國高收益債券或環球高收益債券，因倘若未來兩年美國經濟周期由衰退轉向復蘇，期內高收益債孳息將先升後回，而債價走勢則為先下行，後回升，意味現階段買入價與兩年後後債券價格相比或不會有太大變動，但現階段入市則可鎖定高息，惟重申此策略只適合不介意短線債價波動，及期望收取較高息的投資者。當然，投資者於選擇高收益債券時，需評估相關債券的違約風險。

港股估值偏低 下半年看好

股票配置方面，許長泰建議，下半年可分散投資於環球市場，以捕捉個別市場、行業及企業的投資機會，成熟市場方面，除美國市場外，可留意歐洲及日本市場，今年以來人工智能（AI）相關的科技行業，為推升美股的主要動力，相信未來將有更多公司利用AI減省成本或開拓新業務，AI主題將為美國經濟增長放緩下支撐美股的重要支柱，歐洲市場的銀行業盈利將受惠於高息環境，並看好歐洲區內與中國經濟相關行業，而日本市場則可受惠於消費及旅遊業復蘇，並認為下半年中國經濟表現相較歐美正面，預期今年內地經濟增長可達5%的目標，料本港經濟將隨內地穩步復蘇，目前港股估值偏低，加上盈利持續改善的傳統科技股有望成為推升大市動力，因而看好下半年港股表現。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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