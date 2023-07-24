長沙灣ONE TWO ONE意向呎價8000元起

預計今年底落成的ONE TWO ONE，其提供的單位，建築面積介乎約1500至2800餘方呎。市場估計，以一個建築面積約1500方呎單位而言，初步估計價錢約為1275萬元。

銅鑼灣銀座式商廈租出25%單位

官可欣認為，長沙灣近年已經轉型為西九龍新興商貿區，交通配套成熟，往返西九高鐵總站、中環核心金融區，甚至機場等均方便，ONE TWO ONE的目標客源除初創、中小型企業外，對創意工業亦具吸引力。

商業項目方面，永義旗下銅鑼灣勿地臣街15號銀座式商業項目，涉總樓面約4.2萬方呎，同樣預計於今年底落成，提供20個單位（一層一伙），早前已開展招租，目前已經租出約25%單位，入場呎租約55元。 由於銅鑼灣屬本港傳統消費旺區，官可欣指勿地臣街項目會保留作長線收租，租戶以餐飲及美容業為主。

（發展商訪問）