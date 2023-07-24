明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：美議息在即 樓市觀望氣氛增

【明報專訊】美國即將公布議息結果，加上港元拆息（HIBOR）接連上揚，二手市場觀望氣氛濃厚，樓市交投淡靜。目前，與按揭利率相關的1個月拆息（HIBOR）一度報5.21厘，連升4個工作天，並創自2007年10月9日後的最高，顯示利率逐步正常化。此外，本港銀行體系結餘約449億元，亦已累計有一定程度上的收縮，促使港元的拆息回升至貼近美息的水平。

雖然美國6月消費者物價指數（CPI）按年增3%，但連續12個月下降，創自2021年3月以來的新低，市場對加息預期暫鬆一口氣。不過，市場預料美國聯儲局於本月仍有加息機會，幅度約0.25厘，市場甚至預期是次加息有機會是本年內最後一次加息。倘若美國再次加息，港美息口差距將進一步擴大，屆時HIBOR或有機會挑戰有紀錄以來的歷史新高；同時，亦不排除有本地銀行因應加息壓力及資金成本而上調最優惠利率（P）。

目前樓市仍處於觀望狀態，但7月份有不少新盤以貼市價應市，且金管局進一步放寬自住物業的按揭成數可達七成，有利換樓鏈流動。雖然買家入市態度審慎，但隨着本港整體經濟持續回升、失業率持續回落，今年首季本港的經濟已回復正增長。

儘管現階段樓市仍然觀望氣氛濃厚，但隨着美國議息結束，相信會帶領本港，甚至全球息口走向明朗化。而事實上，「息魔」再次臨近，令本港樓市的成交量現回軟迹象，特別是二手市場所受的影響更大，現時二手的成交量已貼近疫情時的水平，預料二手將持續受壓。不過，市場預料是次加息為今次的加息周期最後一次，並預料息口將維持一段時間，相信本港樓市在喘息後，有望打破悶局，重拾升勢。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

惠譽：城投債違約風險低 市場過慮 料下半年1.6萬億到期 地方政府願兌付免爆破
惠譽：城投債違約風險低 市場過慮 料下半年1.6萬億到期 地方政府願兌付免爆破
料中央放寬部分監管應對 借錢困難企業或暫准再融資
料中央放寬部分監管應對 借錢困難企業或暫准再融資
內地人今起不准經滬深股通買A股
內地人今起不准經滬深股通買A股
信德旗下雅辰酒店擬大灣區等增設酒店
信德旗下雅辰酒店擬大灣區等增設酒店
螞蟻獲股東批准回購 阿里不參與
螞蟻獲股東批准回購 阿里不參與
香港電訊研AI擴至整個企業方案
香港電訊研AI擴至整個企業方案
港大王于漸：搶人才增土地 可推動港經濟增長
港大王于漸：搶人才增土地 可推動港經濟增長
諾獎經濟學家Robert Shiller：美股貴 可分散投資至中國股市
諾獎經濟學家Robert Shiller：美股貴 可分散投資至中國股市
汽車街憧憬業績疫後反彈
汽車街憧憬業績疫後反彈
OKX：評估報告完成後申VASP牌 料明年獲虛擬資產牌營運商少於數十家
OKX：評估報告完成後申VASP牌 料明年獲虛擬資產牌營運商少於數十家
銀行態度改善 願提供聯絡方式
銀行態度改善 願提供聯絡方式
律商聯訊籲善用科技及AI 助辨識潛在金融風險
律商聯訊籲善用科技及AI 助辨識潛在金融風險
萬達轉讓萬達投資49%權益予儒意 總代價23億
萬達轉讓萬達投資49%權益予儒意 總代價23億
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：高盛唱好 美團Call 17378
金子：高盛唱好 美團Call 17378
張兆聰：炒美加息周期結束 留意中電
張兆聰：炒美加息周期結束 留意中電
張兆聰：科技股跳水 機會落在道指
張兆聰：科技股跳水 機會落在道指
伍禮賢：閱文業績前回吐 可趁機買
伍禮賢：閱文業績前回吐 可趁機買
王良享：投資者勿低位追沽人幣
王良享：投資者勿低位追沽人幣
陳大為：內房命運繫於國家大政方針
陳大為：內房命運繫於國家大政方針
謝偉銓：放寬按揭擔保期 可活化居二市場
謝偉銓：放寬按揭擔保期 可活化居二市場
李聲揚：業績期或觸發美股調整
李聲揚：業績期或觸發美股調整
艾雲豪：實物期權法核心：有得跟才有得贏
艾雲豪：實物期權法核心：有得跟才有得贏
銀行券商鬥推銀債優惠吸客
銀行券商鬥推銀債優惠吸客
沈永年：港車北上留意驗車中伏位
沈永年：港車北上留意驗車中伏位
Sue Trinh：核心通脹仍高企 央行或延遲放寬幣策
Sue Trinh：核心通脹仍高企 央行或延遲放寬幣策
梁振輝：美聯儲本周議息 主宰8月匯市
梁振輝：美聯儲本周議息 主宰8月匯市
許健生：RWA代幣化可成區塊鏈經濟關鍵技術
許健生：RWA代幣化可成區塊鏈經濟關鍵技術
溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼
溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼
陸振球：美戰略油儲大減啟示
陸振球：美戰略油儲大減啟示
劉思明：冀政治局會議急救經濟恐失望
劉思明：冀政治局會議急救經濟恐失望
林少陽：提振民企期望低 或易有驚喜
林少陽：提振民企期望低 或易有驚喜
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
蔡金強：別一廂情願假設中央救內房
蔡金強：別一廂情願假設中央救內房
李順威：美國國債崩潰否 仍需時觀察
李順威：美國國債崩潰否 仍需時觀察
劉思明：港股乏力向上 電動車股有承接
劉思明：港股乏力向上 電動車股有承接
瑞銀亞洲：連升7日強勢 匯控購14665
瑞銀亞洲：連升7日強勢 匯控購14665
摩根大通亞洲：科技股業績期 納指牛49841
摩根大通亞洲：科技股業績期 納指牛49841
道歉及澄清
道歉及澄清
張佩儀：優化MPF計劃 儲蓄更靈活
張佩儀：優化MPF計劃 儲蓄更靈活
王弼：收集迪士尼 當周期股炒
王弼：收集迪士尼 當周期股炒
曾淵滄：揸匯控賺息又賺價 勿太早食糊
曾淵滄：揸匯控賺息又賺價 勿太早食糊
湯文亮：做地產 愈叻借錢愈易死
湯文亮：做地產 愈叻借錢愈易死
陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力
陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力
廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常
廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常
布少明：加息壓力重 二手成交軟
布少明：加息壓力重 二手成交軟
圍方效應 星凱‧堤岸呎租升近兩成 柏傲莊名城缺放租盤 租客轉戰火炭
圍方效應 星凱‧堤岸呎租升近兩成 柏傲莊名城缺放租盤 租客轉戰火炭
大圍上半年24宗商舖租賃 按年增六成
大圍上半年24宗商舖租賃 按年增六成
凱旋門特色戶業主料損手7%離場
凱旋門特色戶業主料損手7%離場
永義：工商住物業三線同步出擊
永義：工商住物業三線同步出擊
長沙灣ONE TWO ONE意向呎價8000元起
長沙灣ONE TWO ONE意向呎價8000元起
必嘉坊3期 料快上樓書
必嘉坊3期 料快上樓書
海盈山賞港島南區山海靚景
海盈山賞港島南區山海靚景
置富交投悶局 呎價守1.3萬關
置富交投悶局 呎價守1.3萬關
下半年宜投資債券鎖定高息
下半年宜投資債券鎖定高息