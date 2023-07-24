廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常

誠然，近期有很多分析員或專家，都對樓市抱負面的看法，他們認為，目前息口高企、內地經濟反彈乏力、香港復元速度相對緩慢等，而有些更認為樓市已經持續暢旺十多年，理應進入熊市；就算以往是樓市的大好友，今天都180度轉變，全力唱淡。

相信只有極少人像筆者一般，目前仍然樂觀看未來的樓市。事實上，筆者的看法並非無的放矢，以波老道項目的個案來說，新加坡基金選擇在目前撻訂，並不一定看淡未來後市的發展。筆者覺得新加坡基金只是計算市場形勢下所做的決策。目前利息高昂，物業愈早售出，資金愈早回籠，自然會減輕壓力，但項目的主要銷售對象是內地買家，目前環境下，要在極短時間內，尋找逾百個具實力又願意斥過億入市內地買家，確實是一大挑戰，所以寧損失訂金「轉攻為守」。

筆者認為，香港樓市目前面對的問題是「信心不足」。大部分準買家並不是沒有入市資金，而是選擇觀望後市。這時候正是政府鬆綁部分樓市辣招的最好時機。既然政府也認同需要重新啟動換樓鏈，放寬按揭成數，其實也可以考慮取消額外印花稅（SSD），因為目前的樓市狀况炒家已經銷聲匿迹，再加上還有從價印花稅（AVD），擁有自住物業的買家，再購入單位去炒賣，成本實在太高，根本無利可圖，政府確實毋須擔心炒風再現。循序漸進放鬆樓市辣招，令樓市回歸健康的狀態，亦讓香港人房地產市場的信心可以「復常」。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]