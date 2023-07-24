陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力

IMF表示，G20經濟體製造業顯露疲態，全球貿易仍然疲弱，但服務業需求強勁，尤其是旅遊業正在復蘇。

IMF為G20財金領導人會議準備的簡報中表示，整體風險大致傾向下行，但仍包括俄烏衝突可能加劇、通脹仍然頑固等。

不過，IMF指出，通脹似乎經已在去年見頂，核心通脹已有所紓緩，但在大多數G20國家仍高於目標水平，估計服務業通脹需要更長時間才能下降。在產出及勞動力市場具有韌性情况下，通脹下降速度可能快過預期，需求降溫將導致職位空缺減少，而非失業率上升。

IMF表示，決策者需要警惕金融領域壓力的迹象，尤其是利率風險及房地產領域壓力帶來的威脅，並可能需要部署金融政策工具來加以遏制，呼籲對金融機構進行精細化壓力測試。G20國家仍需要收緊財政政策，以確保債務的可持續性。

通脹下滑，將有利全球樓市及股市等投資市場，因為再大幅加息經已不是各國央行的頭等大事，加息不再像去年那麼急進及緊急。筆者認為，現在通脹放緩，各國央行應花更多精神力量去穩定經濟及增加就業崗位，因為不少國家為了打擊通脹展開了大幅加息行動，令經濟轉弱。間接地衝擊樓市及股市等投資及就業市場。各地投資市場復蘇，只是剛起步。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]