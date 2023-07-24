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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼

【明報專訊】信和置業（0083）作為地產企業，主要有三大收入來源，包括物業銷售、物業管理及酒店經營。針對營運前景，管理層表示，隨着社會復常，市面消費氣氛逐漸活躍，受惠訪港旅客人數不斷上升，加上政府消費券的帶動下，本地零售市道持續向好。筆者日常所見，人流明顯增加。

另外，香港與各地，特別是內地之間的商務往來日趨正常，提升內地企業的租務需求，集團亦已進一步加強其租務組合以提升競爭力。事實上，集團旗下的黃竹坑Landmark South和元朗朗壹廣場已獲得佔用許可證（俗稱「入伙紙」）。至於酒店，國際旅遊的恢復為集團酒店業務帶來積極影響，集團於香港、新加坡及悉尼的酒店業務均見復蘇。而香港富麗敦海洋公園酒店已於去年7月開業，得到賓客正面的回應和評價，筆者去年有幸參觀，值得推介。簡單而言，疫情過後，零售、辦公租賃及酒店業務均逐步改善。投資者最關心的住宅業務，集團年內推6個新盤，提供應佔伙數合共2077伙單位。可售貨源充足，可望助力收入及盈利。相關新盤包括：元朗錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城第11期凱柏峰III、中環單幢項目One Central Place、黃竹坑站港島南岸第4期海盈山、油塘通風樓項目、日出康城第13期物業發展項目。

財務穩土儲足 盈收表現有保障

作為市場焦點之一的維港滙，筆者曾親身參觀，對地點、景觀、設計及配套，例如會所均非常滿意。此高端項目由信置、會德豐地產、嘉華國際和爪哇控股合作開發的臨海高尚住宅項目分3期發展，合共提供1437伙。項目地皮於2017年以172.9億元投得，被稱為「西南九龍臨海地王」。

根據資料，項目第一期維港滙I正陸續進行交樓，已售出八成半，只餘約74個單位。估計項目第2及3期最快今年第三季可交樓。整個維港滙系列今年累售191伙，套現約42億元；全盤開售至今累售1003伙，套現逾161億元。

對於地產發展商，戰友通常會有兩個問題，土地儲備及財政情况。據中期報告，於2022年12月31日集團擁有淨現金412億元，財務狀况穩健。至於土儲，集團在中國內地、香港、 新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2020萬方呎，各類型物業比例均衡：商業佔46%、住宅佔30%、工業佔11%、停車場佔8%及酒店佔6%。土地儲備足以應付集團未來數年發展需要，保障盈收表現。

我們認為信置是香港地產股的理想之選，相信股價已反映大部分的潛在負面因素。隨着業務改善及憧憬利率見頂，中線吸引力有所增加。若看好其投資前景，可於9.5元附近水平買入，中線目標為10.7元。若較買入價下跌超過10%，或需先行減持止蝕，以控制投資風險。

（者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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